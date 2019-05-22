中評社北京5月22日電／租輛車來一趟自駕游，已經成為越來越多遊客的選擇；舉辦商務活動，遇到公司車輛不夠，租車也是很多企業的首選；試用不同品牌不同車型，滿足個性化出行，租車也成為汽車發燒友的選擇……近年來，隨著經濟水平的提升、生活方式的改變、出行需求的井噴，我國汽車租賃市場蓬勃發展，節假日期間甚至出現“一車難求”現象。



然而，租車市場規模快速擴張的同時，一些問題也隨之伴生。最近有媒體報道，由於合同規定模糊、監管存在空白等因素，一些租車公司設置了濫收費的“套路”和“霸王條款”，損害了消費者權益，引發不少糾紛。細數租車行業的“煙幕彈”，主要集中在假報違章向消費者“賣分”賺錢、租車押金“好交難退”、交通保險“不保險”，等等。對此，儘管相關部門出台過指導意見，但在實際應用中，“指導意見”很難作為執法依據使用。



有人將這樣的過程稱為新興行業的“野蠻生長”階段，意在說明新事物的發展往往不會有提前定好的賽道和規則，也在提醒監管需要跟上新興行業發展的步伐。政府監管倡導“鼓勵創新、包容審慎”的原則，但落實到具體實踐中，卻非常考驗精謹細膩的功夫。在對新行業的理解還不透徹，對“痛點”無法準確判斷的情況下，如果貿然出台過於嚴苛的監管制度，有可能會扼殺一個新興行業；如果在問題已經顯現之後，還不能做出及時到位的應對，則有不作為之嫌。監管如何做到既讓新興行業快速成長又健康發展，是提高治理水平的必答題。



觀察許多新興行業由亂而治的過程，可以得到這樣的啟示：監管上既要包容審慎，也要堅持底線思維，科學合理界定平台企業、資源提供者和消費者的權利與責任，保障消費者各項權益。目前，我國汽車租賃行業還處於起步階段，相關部門需要對行業進展保持跟蹤關注，總結各種糾紛的共性，挖掘根源所在，進而拿出對症有效的管理措施。面對貓膩合同，就要建立規範合同範本，暢通投訴處理渠道；防止“套路”盛行，需要加強信用監管，建立“黑名單”制度，促進行業自律；避免基層執法缺少法律依據，也要及時研究出台相關法律法規……凡此，讓汽車租賃行業駛上法治化、規範化發展軌道，才能“開得又快又穩又安全”。



監管是一門治理藝術，既考驗專業水準，也考驗綉花功夫。最近備受關注的民宿暗藏攝像頭、網絡眾籌被疑騙捐等事件，也對監管提出了更高要求。不因為少數焦點案例而突下猛藥，但也不能錯誤理解“包容審慎”而遲緩失措。所有肩負監管責任的部門，都不妨用心地從經驗教訓中總結提煉監管規律，這樣面對未來的新興行業時，治理方能更加從容、更有智慧。



來源：人民日報 作者： 敬一山

