謹防股市亂象在科創板重現

中評社北京5月22日電／長期以來，A股市場時有怪事發生，不是有的上市公司巨額資金不翼而飛，就是有的公司因深陷“留學門”而市值大幅縮水，還有一批私募基金公司失聯，部分產品出現兌付問題……相關事件引發市場熱議。與此同時，設立科創板並試點註冊制“箭在弦上”，目前上交所公布的科創板受理企業已達100家。這讓一些投資者不禁擔心，歷史上主板市場的某些亂象會不會在科創板重演？



設立科創板並試點註冊制，是進一步落實創新驅動發展和科技強國戰略的重要舉措，有利於增強資本市場對提高我國關鍵核心技術創新能力的服務水平，深化供給側結構性改革，服務高質量發展。



從體制機制看，科創板具有諸多先天制度優勢，完全有信心抵禦“病毒”入侵。



一方面，設立科創板並試點註冊制，有望從源頭制度上補齊資本市場服務科技創新的短板，解決中小企業尤其是科技創新型企業融資難、融資貴問題。根據相關設計，科創板通過試點突破和相關制度安排，新增資金與試點進展同步匹配，有望改變過去“重融資輕投資”、股權融資退出難、新老股東“打架”等問題，在科創板實現投融資平衡、一二級市場平衡、公司新老股東利益平衡，促進市場形成良好預期，讓那些熱衷無業績炒作、“買賣殼股”的短期投機行為無處遁形。



另一方面，設立科創板已在多項配套制度齊頭並進基礎上，系統地完善資本市場基礎性制度。同時，涉及監管部門、證券交易所、中介機構、擬上市公司等市場各方的法律法規也將更加完善。例如，在制度上，上交所負責科創板發行上市審核，中國證監會負責科創板股票發行註冊。上交所作為自律組織不具備行政單位資質，法理上需要證監會來註冊；證監會在註冊環節不對企業作出實質性判斷，股票發行人是信息披露的第一責任人。在信息披露準確、真實、完整的前提下，公司的股票能否賣得出去、價格高低等，全由“無形之手”和投資者自己判斷。這樣的制度設計有望從根本上改變市場定價亂象，減少新股發行過程中的諸多問題。



當然，僅靠科創板內部的力量，不一定完全杜絕市場亂象，還需要各方聯合發揮協同效應。首先，監管部門應繼續完善資本市場改革的各項法律法規制度，從新股發行、審核、退市、轉板、投資者教育等多方面考慮，力爭將亂象扼殺在制度環境中；其次，加大市場執法、稽查力度，對於那些已經出現的違法違規亂象，一查到底，堅決懲處；再次，要提高券商、基金公司、中介機構等諸多行業協會的自律水平，以自律準則倒逼中介機構勤勉盡責，發揮“看門人”的應有作用。此外，加快完善投資者教育體系，讓不同的投資者能夠逐步了解多層次資本市場的參與門檻、風險以及投資要領，避免因為市場亂象造成不必要的虧損。



杜絕股市亂象在科創板重現，既要從科創板改革內部著眼，發揮科創板和註冊制的制度優勢，完善退市制度，以良法促善治，也要依托外部力量，畫清紅線，打擊違法違規亂象，讓那些想鑽市場空子的人在科創板無處遁形。



來源：經濟日報 作者：周琳

