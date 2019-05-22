阿里電商轉向下沉市場是競爭的結果

中評社北京5月22日電／近日，阿里巴巴集團發布2019財年第四季度財報及2019財年業績。在本財年度，阿里巴巴集團收入達3768.44億元，第四季度收入達934.98億元人民幣，同比增長均達到51%。其中，83%營收來自阿里巴巴的本業——國內電子商務。



是什麼因素造就了阿里巴巴2019財年營收如此強勁增長？用一個關鍵詞來概括，就是“下沉市場”。財報顯示，阿里巴巴旗下電商平台淘寶天貓過去一財年新增用戶超1億，其中77%來自三四線城市及鄉村地區，即下沉市場。通過對下沉市場的有效獲客和滲透，加之深耕新零售和本地生活等，淘寶在廣闊的三線城市及以下地區，正努力並切實地改變著小城生活。正如其財報中所指出的，淘寶對下沉市場的加速滲透，是阿里核心電商業務高速增長的重要引擎。



此外，財報還詳細介紹了下沉市場需要兩條腿走路，即天貓緊盯高端市場，淘寶專注大眾消費。下沉市場意味著滿足用戶多元需求，幫助不同起點消費者實現消費升級和品質購物需求。通過強勁的供應鏈系統、千人千面的個性化推薦以及直播等內容電商形態，實現對下沉市場的轉化。對於品牌商家，下沉市場最具吸引力的地方在於，它展示出一種巨大的可能性，即今天的品牌消費，正在快速地從一二線城市向三四線城市乃至廣大鄉村地區蔓延和滲透。帶領品牌商家加速下沉，讓低線城市、縣域和農村消費者享受與城市人群一樣的品質好貨，這是阿里下沉市場戰略的重中之重。



2019財年，阿里改變了其多年來將電子商務事業定位於高端市場的戰略。究其原因，不能不提到新生代電商平台——拼多多。拼多多自出生之日起就一直飽受假貨和山寨的詬病，但其自下而上的電商戰略卻結結實實地改變了傳統電商的思路。拼多多從微信低成本的社交流量裂變開始成長，通過農貨和日雜兩大品類，以“農村包圍城市”的方式，目標劍指以阿里淘寶為代表的電商產業。



對此，阿里迅速做出戰略調整。今年3月，阿里的一項人事任命備受外界矚目。80後蔣凡統領阿里電商業務，一肩挑兩擔，統籌管理天貓和淘寶，打破了過去多年來淘寶和天貓兩套班子、各管一攤的局面。通過此番任命，可以看出阿里的進入下沉市場的決心。蔣凡的任務是，延續過去針對拼多多的競爭策略，一方面，改變手機淘寶的流量分配機制，讓更多用戶看到淘寶上低客單價的商品，重拾9.9元包郵人群；另一方面，對於天貓，抑制手機流量向天貓大商家的過度傾斜，降低流量成本，讓中小商家和低客單價商品有能力獲取流量。



作為後起之秀，拼多多雖然在短期內還無法撼動阿里在電商領域的領軍地位，但是，阿里電商業務從定位高端市場到下沉市場的戰略轉變，是市場競爭的結果。在拼多多尚未走“農村包圍城市”之路以前，業內普遍認為移動互聯網已進入下半場，中國的電子商務市場已然處於飽和狀態。但是，通過阿里與拼多多對於下沉市場的激烈角逐，三四線城市乃至廣大鄉村市場被成功挖掘，而且這裡是極具潛能、有待深挖厚掘的藍海市場。



由此可見，市場是一個發現的過程。這個發現的過程，就是市場主體——企業，根據消費者偏好進行競爭的過程。即便像阿里這樣在電商領域深耕細作20多年的企業，也要直面市場競爭而不斷調整經營策略。唯有良性競爭才能促進市場繁榮，而市場繁榮的最大受益者就是用貨幣投票的消費者，競爭中所催生的產品和服務改善了消費者境遇。至於企業的興盛衰敗、誰生誰死，並不重要，因為只要市場在，企業就在。



來源：經濟參考報 作者：翁一(九鼎公共事務研究所研究員)



