中評社北京5月22日電／5月16日，國家統計局發布4月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計數據。整體來看，4月有67城新建商品住宅價格環比上漲，3月為65城。與此相伴的是樓市“小陽春”論調再度興起，市場情緒出現微妙變化：房價要出現大面積反彈，當下入市成為投資良機。



時代周報發表時評人畢舸文章表示，實際上，國家早已確立未來中國房地產市場的政策定位，即明確房子的第一功能為滿足廣大民眾的居住需求，通過增加土地供應量、推動租售同權以及對於適度加強交易環節調控等手段，規範開發、銷售、中介等環節，防止過度投機行為。



4月19日中央政治局召開會議，再次提及房住不炒、因城施策等政策，也即針對近期房地產市場形勢，重申宏觀調控整體方向不變，避免個別地區再次出現炒作投機現象。



日前，部分熱點地區也強化了對房地產市場的調控，如蘇州近期就針對土地溢價率大幅走高現象，對工業園區全域、高新區部分重點區域的新建商品住房實施“限售”。



文章指出，可以預見的是，全國其他地區也會根據房地產形勢而適時調整相關政策，對於確實存在過熱苗頭的，調控加碼為樓市“降虛火”。中央近年來強調“一城一策”，是賦予地方更多對於房地產調控的自主權，可以隨時根據行情變化、市場心理等，通過交易環節的管控，從而確保所在區域房地產的良性發展。



文章認為，經過這兩年的精准調控，全國房地產市場進入到平穩發展態勢，成果來之不易。在當下政策環境與市場環境的雙重作用下，全國大中城市房價再出現大幅度上漲幾無可能。因此，面對樓市“小陽春”論調，購房者需理性面對。



如果是剛需人群，從生活實際所需出發進入樓市，也應謹慎挑選時機和目標；對於投資型乃至投機需求而言，則不能對房價抱有過高期望，中國房地產市場經歷前些年持續暴漲升值空間受限，更要看到的是，隨著城市化戰略的深入推進，大量年輕人流向部分一二線城市，房地產市場的區域分化趨勢日趨明顯，類似於鶴崗樓市“白菜價”情況還會出現。如果再抱著過往“買房就暴漲”的思維，忽視房地產結構性調整、區域差異等深層次因素，恐怕投資者就會面臨被套牢的風險。



