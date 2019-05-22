以自主創新實現關鍵領域戰略性突破

中評社北京5月22日電／華為公司最近遭遇的“圍追堵截”，再次彰顯了自主創新的極端重要性。作為正在從工業大國向經濟強國轉變的經濟體，中國要實現經濟高質量發展，占領世界產業鏈價值鏈位置的高端，必須在關鍵核心技術上走自主創新之路，實現戰略性突破，才能保證重要產業和高技術產業的安全。



經濟參考報發表記者吳黎華評論文章表示，過去一些觀點認為，全球化的當下，世界經濟已經是一個高度融合的產業鏈條，各國分工協作，一個國家沒有必要掌握所有關鍵核心技術，即所謂的“造不如買、買不如租”。然而，殘酷的現實告訴我們，在貿易保護主義等逆全球化甚囂塵上的今天，如果一個大國的重要產業關鍵技術不掌握在自己手中，往往容易被他人“定點攻擊”，相關行業和企業將面臨生存危機。



從大國到強國，實體經濟發展至關重要。作為實體經濟的一個關鍵，製造業的核心就是創新，就是掌握關鍵核心技術，這必須靠自力更生和自主創新獲得。現實教訓多次表明，涉及國家核心競爭力的技術，花錢也買不來，市場換技術的道路也是行不通的。我們要丟掉幻想，只有掌握關鍵核心科技，才能真正成為工業強國和經濟強國。



文章指出，從中國自身的發展階段來說，當前我們正處於建設現代化經濟體系的關鍵時期，經濟發展模式正在從要素驅動、投資驅動轉向創新驅動，創新是引領發展的第一動力。從世界經濟產業鏈條、價值鏈條來看，中國企業也正在從低附加值一端向中高端攀登。這一發展模式的轉型和企業價值鏈位置的變遷能否成功，決定了我們能否徹底擺脫所謂的“中等收入陷阱”，某種程度上也決定了能否實現中華民族的偉大復興。



一個經濟體在世界產業鏈、價值鏈上的攀升，勢必動搖一些國家在相關高技術產業的優勢地位，因此可能會遭遇圍追堵截。我們面對的是技術長期占據優勢的對手，挺過這一關，前面自然天高海闊。



新中國建立70年來，我們遭遇過更惡劣的外部環境，但只要上下同欲、共克時艱，就必定能打破舊格局、開創新局面。當前中國已是全球第二大經濟體，產業體系完備，經濟有足夠的韌性、巨大的潛力和蓬勃的活力，我們面臨的阻撓，只是偉大事業中的一點風浪而已。自強不息是深深銘刻在中華民族性格中的，過往的“無理制裁”未曾使我們屈服，今天的“極限施壓”同樣不會奏效。



當前，我們要把創新擺在發展全局的突出位置，努力走出一條自主創新的通途。要強化戰略導向和目標引導，強化科技創新能力建設，加快構築支撐高端引領的先發優勢，加強對事關根本的科技問題研究部署，特別要在“卡脖子”的地方下足功夫，盡早取得突破。

