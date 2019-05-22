中國養老保險制度能夠可持續發展

中評社北京5月22日電／近期,有關養老金的話題受到輿論關注。中國已經進入老齡化社會，讓老年人老有所養、生活幸福、健康長壽是我們的共同願望。目前，中國已經建立世界上規模最大的基本養老保險體系，2018年末全國參加各項基本養老保險的總人數超過9億人，一張覆蓋全國的養老保險網絡正在不斷完善。



人民日報發表中國勞動和社會保障科學研究院院長金維剛文章表示，進入新世紀以來，中國人口老齡化不斷加速。預計到本世紀30年代，中國將進入人口老齡化的高峰期。人口老齡化將導致養老保障的壓力不斷增大，財政補助負擔越來越重。人口老齡化形勢嚴峻，但我們已經從各方面對基本養老保險制度進行補充完善，能夠妥善應對老齡化帶來的挑戰。



黨的十八大以來，我們全面深化養老保險制度改革，其中包括實行機關事業單位養老保險制度改革、建立合理的基本養老金待遇調整機制、提高統籌層次、開展基本養老保險基金投資運營、促進多層次養老保障體系建設等等。特別是在現行企業職工基本養老保險省級統籌的基礎上，從2018年7月1日起實施企業職工基本養老保險基金中央調劑制度，這有利於幫助一些出現基金當期收支失衡的統籌地區緩解壓力。今年中央調劑基金預算總額將達到6000億元左右，其中一些基金收支失衡地區從中受益的資金約有1600億元，可以緩解中西部地區和老工業基地省份養老金支付壓力。今後中國將逐步提高各地上解調劑金的比例，並朝著實行統收統支的全國統籌方向發展，這將會更加有效地解決一些地區基金收支失衡問題。



文章介紹，為確保退休人員基本養老金的發放，中國不斷加大對基本養老保險的財政投入，確保基本養老金按時足額發放。據統計，1998—2018年中央財政對企業職工基本養老保險基金的補助資金累計達到3.5萬億元。今年，中央財政預算對企業職工基本養老保險補助資金將達到5000多億元，重點向中西部地區和老工業基地省份傾斜。



不僅如此，為應對中國人口老齡化對養老保障等方面帶來的壓力和負擔，早在2000年中國就決定設立全國社會保障基金，作為專門用於人口老齡化的國家儲備基金，高峰時期的養老保險等社會保障支出的補充和調劑。同時，成立全國社會保障基金理事會負責管理全國社會保障基金。截至2018年底，全國社會保障基金資產總額已接近3萬億元。更進一步，國家將劃轉部分國有資本作為全國社會保障基金的一個重要來源，龐大的國有資本將成為全國社會保障基金的強大後盾。2017年全國國有企業資產總額已經達到180多萬億元，可以依法通過按照一定比例劃轉國有資本的方式為全國社會保障基金持續提供可觀的資金來源。隨著全國社會保障基金不斷做大做強，將為中國養老保障提供強有力的資金支持。可以說，中國養老保險制度具有可持續發展的能力，能夠應對老齡化衝擊和挑戰，為老年人的基本生活提供可靠保障。



文章指出，人口老齡化既是挑戰，也為“銀發經濟”提供了機遇。隨著老年人口的不斷增多，對老齡服務的社會需求將迅速增長。目前，老年服務產業發展正在進入黃金期，呈現出巨大的發展空間。“莫道桑榆晚，為霞尚滿天”，中國養老保障水平的逐步提高，不僅能確保老年人老有所養，而且有利於各種與老年人需求相關的產業蓬勃發展，為國民經濟發展注入強大動力，反過來促進中國養老保險制度可持續發展。





