大華網：人民不滿意民進黨錯誤的兩岸政策

蔡英文 中評社香港5月22日電／民進黨政府在5月20日執政已滿3周年，根據媒體的民調結果顯示，有59.5%的受訪民眾認為在民進黨執政下兩岸關係變壞了；56%的受訪民眾不滿意民進黨政府兩岸政策的表現；55.7%的受訪民眾不認同民進黨政府“聯美抗中”可以保障台灣安全的說法；也有51.8%的受訪民眾認為改善兩岸關係才能改善台灣經濟。以上的民調結果顯示，台灣人民不滿意民進黨執政3年來的兩岸政策。



大華網路報今天專欄說，眾所皆知，自從民進黨2016年5月20日執政後，由於堅決不承認“九二共識”，被中國大陸認為是破壞兩岸互信與政治協商基礎，造成兩岸關係緊張情勢螺旋式升高，也對台灣對外關係與經濟發展造成一定程度的衝擊，對人民的福祉有相當大的負面影響。



舉其犖犖大者：首先，兩岸海基、海協兩會制度性協商管道中斷：在2008至2016年國民黨執政期間，兩岸在“九二共識”的基礎上恢復協商，一共舉行11次會談，簽署23項協議，使得兩岸關係邁向和平發展的大道。然而，民進黨執政後，海基、海協兩會制度性協商管道徹底中斷，連兩岸事務首長會議與電話熱線也已經停擺，甚至已簽署協議的執行也很難維繫。



其次，是兩岸在國際場域進行“峰火外交”：民進黨執政後，先後有巴拿馬、聖多美普林西比、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多等5個邦交國與台斷交，迄今僅剩17個邦交國，最近又傳出幾個邦交國打算與台斷交，恐會造成台灣在國際上逐漸被孤立。



尤有甚者，台灣也無法參加國際組織活動，如“世界衛生大會”（WHA）已經連續多年被拒於門外，甚至連選擇流行性感冒疫苗病毒株會議也無法參加，同時原本台灣都以貴賓身份出席的“國際民航組織”（ICAO）與“國際刑警組織”（Interpol），也因兩岸關係惡化而未獲邀請。



第三，是台海軍事衝突可能性大增：民進黨執政這3年來，大陸經常性在台灣海峽或是巴士海峽等台灣周邊海域進行軍事演訓，根據“國防部”發布的聲明指出，“中共藉由軍事行動及輿論戰遂行其文攻武嚇，企圖改變台海現狀的事實，無助於台海和平，更影響區域穩定與安定”，使得台海軍事緊張情勢升高。