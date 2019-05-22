星島：霸道保霸權　美勢續炸華企

中評社香港5月22日電／星島日報今天發表社論說，美國特朗普政府對華科技戰又透露新打擊對象，就是佔美加八成市場的中國產無人機，預計一些在世界上當紅、威脅美國霸主地位的中國科技企業，會陸續成為美國直接打擊或限制發展的對象。



美國國土安全部向企業發出警告，指中國製造的航拍機可能盜取企業敏感資料傳送往中國，讓中國政府和製造商得益。雖然有關警告沒有指名道姓，但其主要針對目標已呼之欲出，就是目前執全球無人機市場牛耳的深圳大疆創新科技公司。



軍事上利用無人機遠程殺人，美國早已優而為之，不過，在民用市場上，就無人能夠匹敵深圳大疆。這家成立只有十三年的企業，已經成為全球首屈一指的航拍機品牌和生產商，每年銷售量以數十萬計，佔有全球七成市場，連早前巴黎聖母院大火，當地消防部門亦從其他部門借調兩架大疆航拍機，耐住火場高溫為火勢定位，方便制訂滅火策略。



大疆神話 招來戒心



社論說，大疆由二〇〇六年初創僱員只得小貓三四隻的企業，發展到今天估值逾百億美元的業內翹楚，是香港有份協製的創新科技神話，創辦人汪滔由內地來到香港科技大學做研究生，開始有發展無人機的構思。畢業後看到深圳有完善的生產配套和市場，遂選址當地開公司，成功後令本港大歎“走寶”而反省本身的創科短板，其經驗亦說服本港社會投資創科致富，並為粵港澳大灣區科研合作和商品化提供了典範。



大疆創造奇跡，招來美國的戒心，美國軍方早在兩年前已經禁用大疆無人機，擔心會透過無人機操作搜集資訊，與中國政府分享。美國執法部門亦不斷評估，大疆藉無人機蒐集敏感資訊的能力，當時有關研究和措施只限於官方層面，現在則擴及向民營企業發出警告。