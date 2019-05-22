賴清德臉書預警：若更改初選辧法將使黨淪喪

針對民進黨2020黨內初選一延再延，賴清德在臉書發表聲明。（照片：賴清德臉書） 中評社台北5月22日電／爭取民進黨2020大選提名的前“行政院長”賴清德今天早上透過臉書發表“召喚黨魂 維繫黨德”聲明表示，外傳部份中執委將在今日會議中更改初選辦法，而如果訊息屬實，必將嚴重戕害民進黨社會信譽，進而使黨走向淪喪。且有違民主前輩前仆後繼的努力，希望中執會不要等閒視之。



賴清德臉書全文如下:



召喚黨魂 維繫黨德



賴清德聲明



民主進步黨將於今天（五月廿二日）下午召開中執會，討論2020“總統”初選事宜。



本人以黨員和“總統”初選參與人立場，嚴正呼籲全體中執委應貫徹民主進步黨創黨宗旨，妥善處理這場初選事宜。



本人參與黨內“總統”初選，是因為基層民眾對民主進步黨在2020年能否繼續保有執政權和“國會”多數席位無比焦慮，所以才挺身而出。



未料自登記參選以來，本黨原已向社會堂堂公布的初選時程一改再改。本人基於共體時艱，也願意委曲求全，目的不外乎希望能夠樹立典範初選制度，以彰顯本黨民主進步之傳統和精神。



外傳部份中執委將於今日會議中更改初選辦法，如果訊息屬實，必將嚴重戕害本黨社會信譽，進而使本黨走向淪喪，如此，有違民主前輩前仆後繼之努力。



本人之勝敗事小，本黨歷史評價、社會形象事大，台灣之存亡絕續更是重中之重。本人因此不得已發出預警，殷盼全體中執會萬勿等閒視之。



天佑台灣，天佑民主！