美國技術移民比例提高　華人反應不一

（圖片來源：網絡） 中評社北京5月22日電／據美國《世界日報》報道，美國總統特朗普5月16日宣布重技能減親屬的新移民政策方向，在華人社會引起熱烈反響，有人表示歡迎，有人認為難在國會通過，還有人表示不屑。



特朗普的新移民政策有幾大亮點，包括改變目前的12%技術移民、50%以上依親移民的現狀，以及將60%的簽證發給有特別技能或工作聘用的移民。然而技術移民的門檻很高，將近四分之三的移民至少擁有學士學位，平均年薪從43000美元提高至96000美元等。



阿蘇薩市（Azusa）華裔居民張先生認為，這項政策會大大有利於華裔移民。提高技術移民和高學歷移民比率，對華人和亞裔社區非常利好。他認為，現在技術移民僅占全部移民數量的12%，這是不正常的，也不利於美國保持全球領先的地位。



張先生認為，現在愈來愈多的華人高學歷移民，由於名額限制排期冗長。特朗普的政策增加了技術移民的名額，自然會縮短排期，對華人移民十分利好。然而，張先生認為這項新政並不會在兩院通過。他說，現在民主黨最關心的是幾百萬DACA和非法移民，但是特朗普新政並未涉及，所以特朗普這個提議無法在民主黨控制的眾議院通過。



南加州的兩黨人士亦有不同的探討方向。共和黨人陳祥寧表示，特朗普在現階段提出這樣一項移民政策，想要留住更多技術人才，提高競爭力。民主黨人蔔君毅則表示，特朗普經常提出新政策，在該政策成為法律之前不予置評。



南加州大學公共政策專業學生Ellie說，第一眼看到將技術移民比率提高很多非常高興，結果看到平均年薪96000美元就傻眼。她說，就算是剛畢業的工程專業的學生也未必能拿到這份薪水。她表示自己是一個文科生更難達到這樣的薪資水平。



Ellie認為，雖然這項新政看似可以為留學生提供更多移民的機會，但並不是所有背景的留學生都會受益。她希望未來的移民政策可以縮短辦理程序，給高學歷人才更多的機會。



（來源：中國僑網）