初選造成裂痕　民進黨主席卓榮泰臉書很憂慮

卓榮泰表示，初選會造成裂痕還是會浴火重生？（照片：卓榮泰臉書） 中評社台北5月22日電／民進黨中執會22日將討論2020初選時程等議案，民進黨主席卓榮泰昨天晚上在臉書發文寫道，22日的中執會，如果沒有新的協調結果，會有什麼樣的發展？他是否應堅持參選黨主席的政見理念，依據現有機制、流程與辦法完成公平、公正、公開的黨內初選？又或是他可以繼續兼顧維繫初選機制與議事和諧，在雙方差異中折衝，再提出解決模式？他們正在寫一部什麼樣的歷史？前晚，整個台灣壟罩在滂沱大雨中，在不同夢境裡反覆醒來多次，最後總想著“雨過就會天晴”！會嗎？



以下為卓榮泰臉書全文：



明天（5／22）的中執會，如果沒有新的協調結果，會有什麼樣的發展？



自3／6中常會通過“總統”初選日程以來，無數次會議與無數次協調，感謝陳菊秘書長、蘇貞昌院長、柯建銘總召、鄭文燦市長無私與辛苦，協調小組或分工或集體聚會十餘次，嘗盡各種可能、提出許多建議，我們絕對不放棄所有的努力⋯⋯；我清楚聆聽雙方陣營的主張，也與多位中常委、中執委反覆交換意見，更聽到廣大雙方支持者的焦慮與不安。到底初選是會造成裂痕還是會浴火重生？



雖然日前最後協調癥結在於“民調日期＋對比方式＋手機納入比例”的三合一配套問題，這三者不能割裂處理、不能單獨定案。而協調若無結果，民調辦法可否變動？這些最後最大的難處，明天的會議必須做出關鍵決定。



是否我應堅持參選黨主席的政見理念，依據現有機制、流程與辦法完成公平、公正、公開的黨內初選？



又是否我還可以繼續如同4／10、5／1兩次重要的會議，兼顧維繫初選機制與議事和諧，又在雙方差異中折衝，再提出解決模式？



竭盡眾人智慧和心力的現在，有誰還能提出新的方法或更好的理由？



抑或是最後也只能堅持理念，讓中執會做出決定？我們正在寫一部什麼樣的歷史？



前晚，整個台灣壟罩在滂沱大雨中，在不同夢境裡反覆醒來多次，最後總想著“雨過就會天晴”！會嗎？