大華網路報：蔡、賴亂找藉口抵制九二共識

中評社香港5月22日電／大華網路報今天“點評”專欄說，蔡英文與賴清德等民進黨人士拒不接受九二共識，並非從今年一月二日大陸領導人習近平對台政策講話後才開始的，但是習近平講話卻成為他們拒不接受九二共識振振有詞的理由。難道沒有此次習講話，他們就願接受九二共識了嗎？可見根本是亂找藉口。



蔡英文要求台灣其他政黨不要再講九二共識，理由是習講話已經把這個名詞定義為一國兩制。但事實是這樣子嗎？當然不是。習近平全篇講話完全找不到九二共識即一國兩制的說法。從邏輯而言，九二共識乃國家統一前兩岸溝通互動交流的政治基礎，也會是日後雙方政治談判的起點。一國兩制則為大陸對未來國家統一後所行模式的主張，目前並無內容；按習近平呼籲，其內容有待兩岸共議。



因此，九二共識與一國兩制在理論和實際上有先後次序，大陸對如此簡單的問題不至於混淆。反之，蔡英文加以曲解才是暴露出對處理兩岸關係的無能。除非反對兩岸關係和平發展，否則拒絕九二共識就應另行提出足以重建兩岸互信的方法，若仍無法而還是頑固拒絕九二共識，就只會造成台灣因兩岸當局對立對抗而持續受害。這在近三年來，蔡英文執政已充分顯現，尤其是台灣的國際空間方面。



賴清德的論調是習近平講話證明九二共識沒有一中各表的空間。問題是賴清德認同一中各表嗎？如果認同就大聲說出來，並且堅稱九二共識即一中各表，才有資格質疑大陸的說法。須知一中各表無論怎麼表，都不可能表述成兩個中國、一中一台、“台灣獨立”，否則便是亂表了，既違背“中華民國憲法”，也不可能達成兩岸當局良性互動。