李艷秋狠批蔡英文：這三年沒有“英”只有陰

李艷秋發文批評蔡英文3年執政成績。(照片：“李艷秋的新聞夜總會”臉書) 中評社台北5月22日電／蔡英文20日舉行執政3週年記者會，公布3年來的執政成績單，並提出10個關鍵字。對此，資深媒體人李艷秋昨日在臉書發文批評，這三年，沒有“英”只有“陰”。蔡英文這任如果做得好，黨內眾星拱月還來不及，賴清德怎麼會出來挑戰她呢？



她並以最近民進黨2020初選紛爭為例說，蔡英文用陰狠偏差的手段對付國民黨也就罷了，連自己人，只要妨礙了她的權力，也一樣用見不得陽光的方式除之。賴清德聲聲哀號，希望蔡英文約束自己的網軍，希望初選能夠舉行，希望贏了可以獲得小英的祝福...，就可以大致了解蔡英文的暗黑手段多麼令人不寒而慄。



以下為“李艷秋的新聞夜總會”臉書全文：



這三年，沒有‘英’，只有‘陰’



蔡英文執政三週年，她說‘三年有成，四年收穫’，並用‘十個關鍵字’紀錄她的豐功偉業。



蔡英文這任做得好不好？

如果做得好，黨內眾星拱月還來不及，賴清德怎麼會出來挑戰她呢？

如果做得好，賴清德的民調怎麼一直比她高呢？

如果做得好，怎麼還要用各種“耍賴”的方式，不願面對黨內初選呢？

如果做得好，怎麼黨內大老、中老、小老都要她棄選呢？

如果做得好，怎麼討厭民進黨會成為全民最大黨呢？

如果做得好，九合一怎麼會輸掉大片江山？她必須辭主席謝罪呢？

如果做得好，2016無人敢與她相爭的國民黨，這次卻群雄並起呢？



答案很清楚。

‘十個關鍵字’沒用，人民按不下‘讚’字才是關鍵。



執政者及反對者都喜歡用數字互相答嘴鼓，我不看這些，社會整體氛圍、民心的變化、執政者的手段，才是觀察重點。



這三年，要問的是：台灣的對立消失了嗎？台灣的公義是非回來了嗎？台灣的族群仇恨減輕了嗎？你對台灣的未來充滿信心嗎？



這三年，蔡英文將所有可能的機關都東廠化，明的用多數暴力通過立法打擊異己，暗的羅織耍陰用人事遂行鬥爭，公投結果不遵守，自己執政自己上街；一邊放任貪污保外犯每天羞辱凌遲司法，一邊放任“監察院”彈劾不配合政策的司法人員，開個司改會議，要表決到她滿意為止，還毫不知羞恥的把司法改革的冠冕戴在自己頭上。



這三年，喬事的蟑螂遍佈政府各單位，一個小小的郵局倉儲招標，竟然要求得標者退讓，未達目的就撤換辦事不力的董總。這些蟑螂是誰？蔡英文是無能還是縱容？



用陰狠偏差的手段對付國民黨也就罷了，連自己人，只要妨礙了她的權力，也一樣用見不得陽光的方式除之。賴清德聲聲哀號，希望蔡英文約束自己的網軍，希望初選能夠舉行，希望贏了可以獲得小英的祝福...就可以大致了解蔡英文的暗黑手段多麼令人不寒而慄。



陳水扁執政時花招一堆，但段數太低，一眼就能識破，蔡英文不一樣，她的層次比陳水扁高多了。



這三年，沒有‘英’，只有‘陰’。