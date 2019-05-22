富權：柯文哲為何盤馬彎弓箭不發？

中評社香港5月22日電／澳門新華澳報今天發表富權的文章說，相對於賴清德悲憤地發出“箭已射出，但靶卻被移走”的哀嘆，柯文哲卻是一派老神在在，好整以暇，呈現“盤馬彎弓箭不發”的姿態。昨日他在接受媒體專訪時，被詢問到他曾經說過，是否要參選二零二零年“總統”，要媒體六月再問他，並追問他，現在五月底了，是否準備好時？柯文哲卻表示，還要再延兩個月。顯然是要“睇定先”，“窺測風向，伺機而動”。



本來，按照一般規律，參選“總統”的“起手式”，如是符合法定資格的政黨推薦參選人，可能會“慢工出細貨”，因為有權直接提名參選人，省掉徵集連署書等繁複手續，而且有整個嚴密的黨組織在地方各地建立後援會和競選分部；但如果是以無黨籍身份參選，不但要徵求連署書，而且在沒有組織基礎的情況下要在全島各地建立輔選作戰機構，前期準備工作就將使用不少時間，因而是“起步式”越早越好，而且也有利於營造及積累氣勢，一般上是在上半年就要開展。但現在柯文哲預定的六月已經差不多即將來到，而柯文哲卻是一拖再拖，昨日透露再拖延兩個月，這顯然是不符一般規律。



那麼，柯文哲還要等什麼呢？看來是要等待藍綠兩黨的正式參選人出爐，他才決定是否參選。實際上，目前藍綠兩黨的初選仍然是混沌未開，民進黨和國民黨兩大陣營的被提名人均尚不知“鹿死誰手”，因而他要在藍綠兩黨都正式宣布提名人之後，才決定自己的參選策略。



文章說，現在，國民黨已經基本確定黨內“總統”初選程序，初步排定在六月十日公布參選初選名單前繳清選務作業費五百萬元，即代表參選。並在七月五日至十五日之間進行民調，十六日公佈民調結果，七月底召開“全代會”確定參選人名單。



而民進黨則是至今仍然未能確定初選時程，本來，民進黨“二零二零”初選提名五人小組，先是考慮到蔡英文適逢出訪，將提名時程順延一周，在四月十五至十七日進行初選民調卓作業，中執會公布提名人選亦順延至四月二十四日。但四月十日召開的民進黨中執會，卻又決議將初選時程延至五月二十二日“立委”初選完成後，預計在五月三十一日前完成民調，六月五日公告提名人。詎料民進黨中常會在五月一日開會討論，推翻了上述決定，並交由今日舉行的中執會討論決定。由於在進行民調作業之前，必須舉行政見發布會，而蔡英文和賴清德兩陣營的協商陷於破裂，因而初選結果可能也要延至六月底甚至七月間公佈。因此，柯文哲就決定，比原定計劃延後兩個月正式宣布參選。因此，他的“再延後兩個月”之說，是“有所本”的。