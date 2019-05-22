投資達人呼籲郭董　救暴跌股價比救台灣實際

郭台銘。（中評社 資料照） 中評社台北5月22日電／鴻海董事長郭台銘宣布參加國民黨2020初選，近期頻頻下鄉衝刺。但鴻海股價卻在1個月內，暴跌逾23%。投資達人、理財暢銷書作家施昇輝在小資幸福學堂撰文指出，鴻海股價受衝擊，主要是投資人擔憂“沒有郭台銘”的鴻海未來會變怎樣？施認為，只要郭董回來重新經營鴻海，這幾十萬家庭的財富會直接增加，比他去做“總統”救台灣更實際。



美國總統特朗普近期對中國大陸2千億美元商品祭出25%關稅，又對華為採取封殺措施，導致美中貿易戰再升級，威脅全球金融市場。鴻海股價從4月18日衝上波段高點97.2元後一路走跌，至5月17日掉到剩74.7元，短短1個月時間，暴跌逾23%。



施昇輝分析鴻海股價受衝擊，主要是投資人擔憂、甚至不敢想像“沒有郭台銘”的鴻海未來會變怎樣？媒體不斷揣測郭台銘接班人選，但檯面上所有可能被點名的人物，似乎無法給投資人信心，大家要的是“坐鎮鴻海股東會上霸氣主持的郭台銘”。



“台灣有超過幾十萬的家庭擁有鴻海股票”，施昇輝認為只要郭董回來重新經營鴻海，這幾十萬家庭的財富會直接增加，比他去做“總統”來得實際，況且他當“總統”，台灣真的會變好嗎？沒有人有把握，但可確定的是“鴻海股價可能回不去了”。

