俄4架轟炸機逼近阿拉斯加　美出動F22攔截

中評社北京5月22日電／俄羅斯4架戰略轟炸機21日在北極上空進行例行飛行訓練，期間一度沿著阿拉斯加西海岸飛行，美軍出動F-22戰鬥機進行伴飛監視。



俄羅斯國防部發布5月21發布消息稱，俄羅斯空天軍4架圖-95MS戰略轟炸機當天在北極上空進行例行飛行。消息中稱：“空天軍4架圖-95MS戰略轟炸機在楚科奇海、白令海和鄂霍次克海中立水域上空進行例行飛行，並沿著阿拉斯加西海岸和阿留申群島的北海岸飛行，美國空軍F-22戰鬥機在個別階段對俄羅斯轟炸機進行了伴飛。”



據悉，俄羅斯轟炸機本次飛行時間超過12個小時。俄國防部強調，所有飛機的飛行都嚴格按照國際空域的使用規則進行，沒有侵犯其他國家的邊界。



另據美國有線電視新聞網（CNN）的報道，北美防空司令部在聲明中稱，俄軍遠程轟炸機進入了美國的防空識別區，美國空軍出動了F-22戰鬥機和E-3預警機“確認並攔截了4架圖-95轟炸機和兩架蘇-35戰鬥機”。聲明中美方還補充說到，俄羅斯戰機一直飛國際空域飛行，沒有進入美國或是加拿大領空。



美國Military.com網站對攔截的細節做了更多的披露，報道稱北美防空司令部先是出動了兩架F-22對兩架俄羅斯圖-95轟炸機進行了攔截，而後又有兩架F-22戰鬥機起飛，對另一支由兩架圖-95轟炸機和兩架蘇-35戰鬥機組成的飛行編隊進行攔截。



報道稱，美國官員對此表示，過去幾年中，俄羅斯的轟炸機和戰鬥機每年都要在這些地方飛行數次，也多次被美國或是加拿大的戰鬥機攔截，這是北美防空司令部日常任務的一部分。



來源：環球網

