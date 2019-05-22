挺同婚專法黨紀開鍘？女藍委落淚喊尊重

藍委李彥秀接受媒體訪問。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北5月22日電（記者 倪鴻祥）“立法院”17日三讀通過“司法院”釋字第784號解釋施行法”（同婚專法），中國國民黨7位青壯派“立委”倒戈投下贊成票，挺“行政院”版本。部份中常委有意在今天下午中常會提案要求黨紀處分，7位藍委紛紛抱屈，其中李彥秀上午受訪時掉淚強調，她是孩子的媽，也堅持家庭價值，考量尊重人權，她會加強溝通，但這議題不該被民進黨操作成藍綠對抗。



“立法院”17日三讀通過同性婚姻平權法案，蔣萬安、李彥秀、許淑華、許毓仁、陳宜民、柯志恩、林奕華等國民黨“立委”對“行政院”版本投下贊成票，被黨內視為倒戈。由於其中有4位不分區“立委”已獲提名或已在初選出線，連任希望濃厚的更多達5位，引發部分藍營支持者不滿，揚言用選票下架，有中常委準備提案黨紀處分、要求黨團到中常會報告。



蔣萬安上午對此態度保留，低調表示等下午中常會真的提案後再說，當天三讀表決前在黨團大會裡有很充分的表達，他只能盡力對外說明，做好溝通；對於“立院”黨團總召江啟臣向黨中央表達反對黨紀之意，蔣萬安表示尊重與感謝；至於黨內2020提名相關問題，蔣萬安一律以“謝謝”作回應。



李彥秀掉淚表示，她是孩子的媽，也堅持家庭價值，這段時間基層、黨內都有很多排山倒海的壓力，但考量同志朋友老有所終，可以互相扶持，所以應該尊重人權問題，她會加強溝通，國民黨還是要有多元價值的聲音，與年輕世代做更多的溝通，但這議題不該被民進黨操作成藍綠對抗。



李彥秀強調，這是價值的選擇，國民黨是百年政黨，若有機會開啟和年輕世代的溝通，青壯派“立委”應該可以有不同聲音，但民進黨2年多來都沒有跟社會做解釋才是真正問題所在，至於黨中央若要做黨紀處分，她只能尊重。



國民黨團總召江啟臣昨日受訪表示，這項法案在黨中央始終未要求祭黨紀的情況下，“立院”黨團自主的決策，自己會負責，“立院”黨團不能夠去接受這樣的羞辱。他更罕見動怒說，真的要撤銷提名，“我是黨團總召，第一個先撤銷我的提名好了”。



江啟臣表示，我們反對的是釋字748發布後二年，政府未充分與社會溝通，民進黨草率處理造成社會對立，但黨團立場很清楚，“立委”各自的選擇，相對開放，不會祭黨紀，黨主席吳敦義也明白定調，“立院”黨團若未對同婚專法表決做出嚴格規定，就不應該處分。