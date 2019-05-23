國博亞洲文明展　感受“大美亞細亞”

“大美亞細亞——亞洲文明展”正在北京國家博物館展出（中評社 李娜攝） 中評社北京5月23日電（記者 李娜）“大美亞細亞——亞洲文明展”目前正在北京國家博物館火熱展出，這是亞洲文明對話大會系列文化活動之一，由文化和旅遊部、國家文物局主辦，中國國家博物館和中國文物交流中心承辦。



21日下午，記者走進國博，感受亞洲各國文明展的歷史與文化魅力。亞細亞洲是亞洲的全稱，意為“太陽升起的地方”。亞洲是世界上面積最廣袤、人口與民族最多的大陸，也是人類古老文明的重要發源地，兩河流域文明、印度河文明和中華文明等都誕生於亞洲。亞洲各國各地區人民，在探索人與自然、人與社會、現實與未來的關係中，描繪了博大精深、絢麗多彩的文明畫卷。



展覽採用傳統展示與多媒體技術相結合的展示方式，以“多元文明並置，古今文明相通”為主線，分為“美成在久 日出東方”“美在通途 行久致遠”“美美與共 天下大同”“美人之美 禮尚往來”四個部分。展覽展示了亞洲全部47國及希臘、埃及兩個文明古國夥伴400餘件組珍貴的歷史文物，還以現代影視藝術表現形式展現了亞洲各國具有代表性的世界文化遺產和著名文化景觀。



展覽特別集中展示了中國漢代以來陸上絲綢之路、海上絲綢之路相關文物和亞洲絲綢之路沿線地區文物。記者看到一件收藏於湖北省博物館，來自公元前475年－前221年戰國時期的“曾侯乙”銅尊盤吸引了不少參觀者的目光。



中華民族具有5000多年連綿不斷的文明歷史，距今5800年前後，黃河、長江中下游以及西遼河等流域出現文明起源跡象。距今3800年前後，中原地區形成了更為成熟的文明形態，並向四方輻射文化影響力，成為中華文明總進程的核心與引領者。中華文明在起源與早期發展階段形成的多元一體格局、兼容革新能力，以及從中孕育出的共同文化積澱、心理認同、禮制傳統，奠定了中華文明綿延不斷發展的基礎。



“大美亞細亞——亞洲文明展”是配合亞洲文明對話大會同步展開的“亞洲文明聯展”系列文物展的主展覽，展覽將持續至8月11日。