綠民調：5成9對蔡沒信心　5成5不再投蔡

“新台灣國策智庫”舉行“蔡英文就職三周年與“內閣”部會首長施政滿意度總體檢”民調發佈記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月22日電（記者 黃筱筠）扁系“新台灣國策智庫”上午舉行“蔡英文就職三周年與“內閣”部會首長施政滿意度總體檢”民調發佈記者會。民調顯示，民眾對2020擬參選人的欣賞度，以前“行政院長”賴清德36.3%居冠，蔡英文33.0%居次。中國國民黨高雄市長韓國瑜與鴻海董事長郭台銘分別以28.8%、26.7%的欣賞度位居第4、5名。



民調也指出，59.1%的民眾對於蔡英文未來的執政感到沒有信心，如果蔡英文競選連任的話，有55.5%的民眾表示不會考慮投票給蔡英文。



上午記者會由凱達格蘭基金會執行長、高雄市議員陳致中主持，“新台灣國策智庫”執行委員、趨勢民調公司總經理吳世昌報告及分析民調結果，並邀請前“行政院”研考會主委林嘉誠、台灣師範大學公民教育與活動領導學系副教授曾冠球、成功大學政治學系副教授蒙志成擔任評論。



民調顯示，有53.9%的民眾對蔡英文就任至今的表現感到不滿意，和前次調查相比，蔡英文滿意度增加5.1個百分點為34.5%，其中對蔡英文滿意的原因以“年金改革政策”34.6%的比例較高，不滿意的原因以“經濟政策”31.5%的比例較高。



而對“行政院長”蘇貞昌上任至今的表現則有43.7%的民眾感到滿意，和上一次的調查結果相比滿意度增加3.2個百分點為43.7%。



對於在蔡英文任內的“行政院長”，有27.2%的民眾認為蘇貞昌表現最好，其次為賴清德26.6%、林全20.8%。



民調指出，在“行政院”12位部長中，“交通部長”林佳龍民眾知曉度36.3%最高、49.6%的民眾滿意度也是居冠，民眾對“交通部”的政策表現滿意度13.8%也是各部會第一。



此次民調訪問時間在2019年05月17日到05月18日止，針對戶籍於台灣地區20縣市，且年滿20歲的一般民眾。採用電話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行。有效樣本為1106人，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3%之內。