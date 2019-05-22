賴營批蔡控制初選規則　對妳不利的都改

綠委林俊憲。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月22日電（記者 洪德諭）針對2020大選，民進黨將在22日召開中執會討論初選等議案。賴清德陣營代表、同時也是中執委的“立委”林俊憲上午表示，過去從來沒有進行中的初選改變遊戲規則，若改變將很難跟各界交代，目前最大的問題就是一個人控制初選規則，“對妳不利的都要改，改的都是對妳有利的”，這不只是政治問題，更是人性問題。



是否有聽說中執會會延後初選？林俊憲表示，有可能初選的遊戲規則又要被迫再次修改，但中執會應該延續上次的會議，也就是4月10日決議流程不變、初選不變兩個原則，並對調“立委”先執行再來進行“總統”初選，現在“立委”提名已經全部完成，應該盡速來進行“總統”初選，依照黨中央原本的規劃，在5月底完成初選，規則就按照黨公布的辦法。



林俊憲強調，現在比賽進行中，從來沒有進行中的初選被改變遊戲規則，規則制定了，任何黨員參選權利與義務都一樣才是公平。如果進行中的比賽規則被改變，就是量身訂做，這樣的比賽規則被迫改變，完全違背民進黨所堅持的民主價值。



林俊憲說，目前最大的問題是兩人的比賽其中一人控制遊戲規則，今天如果規則再被迫改變，對於所有黨員同志、社會，民進黨恐怕很難交代，也很難打贏明年的2020大選。因此，維持競賽的公平性，比賽開始遊戲規則絕對不能改變，民進黨從來沒有進行到一半的初選被迫改變遊戲規則，若真的改變遊戲規則，相信多數中執委也會持保留意見。



媒體詢問是否以記名表決因應？林俊憲表示，中執會過去沒有表決過，他不贊成表決，這個事情可以說道理，黨可以說明為何在這個時候要改變遊戲規則，有些人講很多未來的政治判斷，但任何政治判斷一定有政治考量、算計在裡面，如果規則改變對於自己所支持者民調沒有加分，絕對不會提出來，“對妳不利的都要改，改的都是對妳有利的”，這不只是政治問題，更是人性問題。



若初選辦法真的被改變，林俊憲說，不願意去想像這樣的狀況，這樣參賽的選手權利真的會受到很不公平的對待。林俊憲還說，這是一場極度不平衡的競賽，兩邊人力資源差太多，不過透過初選，不管是蔡英文或賴清德都變得更強，並成功吸引社會的關注。



另外，針對21日晚間新北市黨部發出一份縣市黨部主委連署呼籲延續小英執政。林俊憲不能確定這份連署是否每個人都心甘情願，連署也是形同同意一場不公平比賽，支持者是否會接受？