下午中執會對決　蔡營喊話賴應放下個人情緒

蔡英文陣營呼籲賴清德放下個人情緒。（中評社 資料照） 中評社台北5月22日電（記者 黃筱筠）民進黨中執會下午將討論2020初選相關事宜，蔡賴兩陣營則是一早就開始交鋒。賴清德一早就在臉書上寫下“召喚黨魂，維繫黨德”，希望妥善處理初選事宜。蔡英文初選辦公室也馬上反擊，蔡初選辦公室發言人、台北市議員阮昭雄表示，如果珍惜民主，就應該尊重黨內民主多數共識，更不應該站在個人利害加以否定扭曲。



阮昭雄表示，針對賴前院長稍早於臉書發表聲明，指責中執會變更規則，並暗示中執會若就初選事項進行研議決策，將會喪失黨魂。他表示，民進黨是民主政黨，中執會就是黨的民主機制，更肩負2020勝選延續執政的重任。如果珍惜民主，就應該尊重黨內民主多數共識，更不應該站在個人利害加以否定扭曲。



阮昭雄說，民調納入手機、加入柯文哲為對手，都是更符合政治與社會現狀的做法。現在正當中執會以2020大選勝選為目標籌謀研議的此刻，如何精準設定明年大選的對手，以更精準的民調方式找出最適合的提名人，正是今天中執委們最關心的事，賴前院長應該放下個人的情緒、利害，尊重黨的民主機制，讓中執委們商議出最佳方案。



阮昭雄表示，面對明年艱難的挑戰以及突如其來的黨內競爭，為了爭取明年大選的勝利，延續民進黨的執政，過去這段期間，負責初選事務的中執委們，正投入最大的努力，一切都以找出最具實力，最足以帶領國家前進的提名人為目標。賴前院長作為一個黨員，清楚了解黨的民主程序與機制，無論如何都不應該為了自己的利害，把中執委們貼上反民主的標籤，把黨的民主決策扭曲為喪失黨魂。



同樣作為黨的一份子，阮昭雄呼籲賴前院長心平氣和，把對黨的責任與國家的利益重新放在自己的前面，尊重並支持黨的民主機制，讓中執委們為2020的勝選，發揮集體智慧，做出最好的決定。

