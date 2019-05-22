中評社上海5月22日電（作者 常志康）原題為：“感思天公來做美”——第二屆加拿大“中國書法日”圓滿落幕



主題為“共同參與、傳承國粹”的第二屆加拿大“中國書法日”5月18日在列治文市公共圖書館圓滿落幕。此次活動被評價為“讓不同族裔不同文化背景的朋友，老、中、青及少年書法愛好者代表齊聚一堂，共同感受了中國書法的魅力”。



列治文市市長馬保定為本次活動開場致辭，歡迎和讚美“中國書法日”的舉辦是為多種文化交流的創舉。中國知名書法家張偉生為本屆活動題寫了“共同參與，傳承國粹”作品。



此次活動的舉辦，適逢大溫哥華地區多元文化月，“中國書法日”融入其中，讓市民有了了解、欣賞、分享中國文化精粹與美少的機會。



以姚繼良先生為院長的加拿大海派書畫院推出的“共同參與，傳承國粹”的“中國書法日”，在首屆成功舉辦的基礎上，今年不僅受到到治文巿政府的支持與關注，更受到書法愛好者及各界市民的歡迎，互動、交流、鑒賞、現場書寫、文娛等環節始終圍繞於“共同參與、傳承國粹“的主題之中，400餘老中少年參加了活動，“可謂盛況空前”。



中國書法日舉辦的”筆、墨、紙、硯”等講座等，還特別設立了不同的workshop，以滿足各個年齡段的審美需求和學習及對中國書法文化的理解。