韓國瑜：藍綠內耗　柯一定愈來愈強

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 高易伸攝） 高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄5月22 日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜今日被問到形容無黨籍台北市長柯文哲民調成長好像“賭場抽頭”？韓說，自己不是這個意思，他解釋藍綠軍目前內耗厲害，柯的2020支持度一定會成長，這是自然而然的壯大，但未來的情況還有待觀察。



最近有民調顯示柯文哲支持度竄起，而韓國瑜聲勢下滑。韓其實在20日就曾表示過，只要國民黨不團結、民進黨內鬥內鬨，柯P一定會越來越強。



此外，對於有新聞指稱高雄六合觀光夜市的人潮是廣告臨演，非真正業績成長，也非真有人流進來。



對此，韓國瑜希望，發此新聞的人、抹黑六合夜市的能夠公開道歉，這對夜市攤商或高雄觀光都不是一件好事情，這方法是不足取的。網路上的惡意對高雄一點幫助都沒，我們希望對方道歉。



韓說，抹黑高雄、抹黑六合夜市的行為非常不好，攤商認真工作養家，按照夜市自治會的講法已經成長四成，一定要去抹黑、唱衰是非常不負責任的。



另外，對於高雄市近日大雨有道路坍塌導致用路人受傷，韓解釋因地下污水管線脫落，並強調在汛期來臨前會指揮嚴密檢查。團隊在道路問題上不敢放鬆，會抓出任何造成坍塌的可能與死角。



至於有網軍攻擊藍委蔣萬安，且查出網路IP設在對岸？



韓國瑜希望，海內外的網民勿有情緒性攻擊，希望留言多朝建設性方向。