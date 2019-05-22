中美經貿摩擦，這些聲音要認真聽

中評社北京5月22日電／近期，中美經貿摩擦再度升級。對此，人民日報“鐘聲”持續發聲，系列“可以休矣”一一駁斥了“美國吃虧論”“加征關稅有利論”等謬論；人民日報“人民論壇”欄目系列評論，深入闡釋了中國經濟的底氣、優勢、潛能等；人民日報多篇評論員文章，揭露了美方霸凌主義、極限施壓的行為，講清了中國就中美開展經貿合作的原則；“國紀平”“鐘軒理”也相繼發聲，強調任何力量都阻擋不了中國前進的步伐。本報對這些文章進行了梳理，節選重點內容以饗讀者。關於中美經貿摩擦，這些聲音要認真聽。



“鐘軒理”：



沒有任何力量能夠阻擋中國人民實現夢想的步伐



放眼中華民族偉大復興的奮鬥歷程，美國挑起的貿易戰，不過是中國發展進程中的一道坎兒。無論外部風雲如何變幻，對中國來說，最重要的就是堅定信心、集中精力辦好自己的事情。



我們深知，中華民族偉大復興，絕不是輕輕鬆鬆、敲鑼打鼓就能實現的，必須付出更為艱巨、更為艱苦的努力；我們堅信，千百年來，中華民族積蓄了無比強大的能量，在這個世界上沒有任何力量能夠阻擋中國人民實現夢想的步伐！



——《人民日報》（2019年5月17日1版）



人民日報評論員：



求同存異、合作共贏是人心所向



君子之國，先禮後兵



君子之國，有君子之道。正如有外國政要指出的，中國在國際上重信守諾，體現了古老的中華文明的智慧和中國作為一個負責任大國的歷史擔當。一年來，中方推動談判的誠意和善意有目共睹。我們重信用、守承諾，這一點從來沒有改變過。遺憾的是，美方一再提高要價，幾番出爾反爾，痴迷於極限施壓，以為可以通過這種不講信用、蠻橫霸凌的做法實現自己利益最大化，這是判錯了形勢、認錯了對象！千萬別把中國的誠意當可欺，千萬別以為中方在重大原則問題上會退讓妥協，千萬別以為中方會拿國家核心利益和人民根本利益去做交易。



——《人民日報》（2019年5月15日4版）

