栗戰書對奧地利進行正式友好訪問

5月18日至21日，應奧地利國民議會議長索博特卡和聯邦議會議長阿佩邀請，全國人大常委會委員長栗戰書對奧地利進行正式友好訪問。這是5月20日，栗戰書在維也納會見奧地利總統範德貝倫。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月22日電／應奧地利國民議會議長索博特卡和聯邦議會議長阿佩邀請，全國人大常委會委員長栗戰書18日至21日對奧地利進行正式友好訪問，在維也納會見總統範德貝倫、總理庫爾茨，與索博特卡和阿佩分別舉行會談。



會見範德貝倫時，栗戰書首先轉達了習近平主席的親切問候。栗戰書說，去年4月總統先生偕庫爾茨總理及多位部長對中國進行國事訪問，習近平主席與你共同確立中奧友好戰略夥伴關係新定位，將兩國關係發展推進到一個新階段。中方願同奧方共同努力，落實好兩國元首的重要共識，推動各領域合作深入發展。會見中，雙方就自由貿易、應對氣候變化、伊核等共同關心的問題深入交換了意見。栗戰書指出，中方始終堅持相互尊重、平等相待、互利共贏、共同發展的原則來處理國與國之間的關係。維護多邊主義和自由貿易是國際社會的共同責任，單邊主義、貿易保護主義不符合世界潮流，單邊退約、單邊制裁不僅損害別國也會損害自身利益。中方主張經貿分歧要通過談判磋商解決，但談判是有原則和底線的，必須符合國際貿易規則，堅持平等、互利、非歧視，堅決反對“長臂管轄”。中國願同包括奧地利在內的各國一道努力，維護多邊主義和自由貿易，攜手應對全球性挑戰，推動構建人類命運共同體。範德貝倫積極評價奧中關係發展現狀，高度讚賞中國在全球性事務中發揮的積極作用。他說，奧方同中方在許多問題上有相同或相近的立場，雙方應加強在國際和地區事務中的溝通協調，支持貿易投資自由化便利化，共同應對氣候變化，推動兩國友好合作更富成效。



會見庫爾茨時，栗戰書指出，共建“一帶一路”已成為中奧合作新的增長點。雙方應秉持共商共建共享原則，不斷挖掘和釋放合作潛能，深化在高端製造、節能環保、生態農業、旅遊、金融等領域合作，積極探索互聯網、大數據、人工智能、5G技術等創新合作。中國正在籌備2022年北京冬奧會，願借鑒奧方經驗，在運動員培訓、冬季運動教育及科研、冬運裝備產業發展等方面開展合作。栗戰書表示，中方始終視歐洲為全面戰略夥伴和國際上不可或缺的重要力量，樂見歐洲保持團結、穩定、開放、繁榮，支持歐洲一體化建設。庫爾茨說，“一帶一路”倡議為各國平等合作搭建了新平台。中國是奧地利在亞洲最大貿易夥伴，兩國經濟互補性強，深化合作意願強烈、潛力巨大。歡迎更多中國企業赴奧投資興業，更多中國遊客赴奧游覽觀光。



與索博特卡、阿佩會談時，栗戰書強調，兩國立法機構合作要緊跟國家關係發展步伐，常來常往，增進了解，交流借鑒立法監督等方面經驗，為務實合作營造良好法治環境。人文交流一直是中奧關係最活躍的組成部分，兩國立法機構要回應人民呼聲，促進雙方在藝術、音樂、體育、地方等方面合作，促進青少年交流，讓世代友好深入人心。索博特卡、阿佩表示，奧方高度重視發展對華關係，願同中國全國人大加強交流合作，推動兩國合作協定落到實處，促進雙方人員往來和文化互鑒。



向奧方增補大熊貓是習近平主席從中奧關係大局出發作出的決定，體現了對奧地利人民的友好情誼。訪奧期間，栗戰書與範德貝倫共同出席增補大熊貓儀式並致辭。栗戰書還與庫爾茨共同出席中國工商銀行維也納子行開業儀式。在薩爾茨堡集體會見州、市地方官員，探討推進地方合作並考察企業和農莊等。



來源：新華網