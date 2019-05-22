各界“廣上南北行”　郁慕明即將率團訪大陸

郁慕明今天上午召開記者會，宣布將於24日率團訪問大陸。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月22日電（記者 張嘉文）新黨主席、新中華兒女學會榮譽理事長郁慕明今天上午召開記者會，宣布將於24日率團訪問大陸，展開為期一週的“台灣各界人士廣上南北行”，參訪廣州、上海、南京、北京多地。郁慕明表示，這次是由民間出發，進行兩岸交流，主軸就是和平統一，兩岸願景。



郁慕明今早和副主席李勝峰一同在新黨黨部召開記者會，郁慕明表示，此行是應大陸方面邀請赴陸交流，全團總計68名，包括因被限制出境無法實際隨團的三位新黨青年軍王炳忠、林明正和侯漢廷，全團成員涵蓋各黨派、企業界、學校教授等，而他自己是以新中華兒女學會榮譽理事長的身分，率領台灣各界人士與大陸對話交流。



郁慕明說，蔡英文就職三週年，堅持拒絕九二共識，致使兩岸關係不進則退，乃至如今雪上加霜。民進黨當局無力解決兩岸僵局，甚至濫用各種法令及公權力，限縮兩岸正當交流，不顧在陸就學、從商、就業的台灣人，因此此行將在廣州、上海、南京聽取台生、台商、台胞的心聲，了解他們的需求，為他們爭取權益。



郁慕明也提到，在北京將與大陸方面舉行座談會，就兩岸關係與民族未來和陸方交換意見，至於會和大陸那些官員會面，就客隨主便，由陸方宣布，他最大的期盼是雙方共創兩岸願景，共謀和平統一，共享民族復興。



郁慕明呼籲，兩岸絕不能走上對撞，自家人必須用對話取代對抗，而此行也希望將台灣鄉親的意見反映給陸方知道，所以歡迎社會大眾即日起可上“新黨打假除亂”臉書專頁，留下對兩岸將來如何安排的想法，有具體內容者將於此行和陸方討論，望有識之士一起豐富和平統一兩岸願景。