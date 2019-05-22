19地方主委連署挺蔡　挺賴主委爆鴻門宴秘辛

新潮流台南地方大老、市黨部主委黃先柱，是挺賴清德大將。（中評社資料照） 中評社台南5月22日電（記者 趙家麟）民進黨新北市黨部主委余天21日晚間公布連署發表聲明，訴求“籲請全黨團結、延續小英執政”，力挺蔡英文連任。挺賴先鋒、新潮流系台南市黨部主委黃先柱22日也發出聲明，痛批連署挺英聲明出自英派13日的一場“讓民主也流淚的鴻門宴！”，也是英系再一次汙辱民主的行為。



在522中執會前夕，民進黨新北市黨部主委余天串連全台18縣市加上勞工黨部，共19名黨部主委連署，表態支持蔡英文連任，21日晚間透過新北市黨部發出聲明，籲請黨內團結一致，延續小英執政。



一路力挺賴清德的新系地方大老、台南市黨部主委黃先柱22日表示，余天主委於5月13日邀集全台主委聚會，先至“總統府”拜會蔡英文，進行“意見交流”，接著再移往餐廳聚餐，當日會後即傳出與會主委皆於會中被要求簽下確保蔡英文提名的“現任優先”連署書。



黃先柱表示，13日的餐敘，是陷身為民主表率的主委們於不義，讓民主也哭泣的鴻門宴。



黃先柱表示，原先邀請參加的簡訊內容，僅提及要與蔡英文會面後聚餐，卻在5月13日晚上六點左右，接到余天來電，詢問是否參加餐會，並表示將於會中請大家連署“現任優先”的提案，他當場表示反對現任優先提案，並表示無法出席。



黃指出，13日當晚，除台東、屏東、台南市三位主委另有要務無法出席，其餘與會主委均在現場被要求簽下“現任優先”的連署書，與會主委表示會前均無透露要連署的消息，是到了現場才被告知，讓所有人進退兩難。



黃先柱大嘆，這是英系再一次汙辱民主的行為，還連累各黨內主委，果然是宴無好宴，尊重民主程序有那麼困難嗎？



黃先柱表示，2020初選時程被一拖再拖，民進黨早就於3月6日的中常會公布初選時程，原訂於4月10日開始進行民調，後因蔡英文出訪行程，延後一週至4月15日民調，後來又於中執會通過協調期要延長到5月22日，至5月1日中常會中，“保皇派”又大動作阻擋中央黨部公布初選時程，一連串違反民主程序的做法，已經讓支持者對民進黨的信心動搖，再這樣踐踏民主，不只將失去民主，也無法保住台灣。



黃先柱表示，民進黨面臨1124地方選舉大敗，支持者潰堤的信心需重建，只有靠黨內民主機制，才能重新贏得人民的信任，才會有重新的團結共識，也才有機會達成2020勝選的目標！為此自己將支持黨中央所提勝選三個前提，堅決反對現任優先，為了避免支持者一再失望，懇請候選人及其團隊，不要再有違反民主制度的小動作，以免破壞團結，也呼籲黨中央今日中執會務必如期宣布初選時程，以維黨譽。