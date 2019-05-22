朝鮮國際商品展　450公司參與歷來最多

中評社香港5月22日電／平壤春季國際商品展周一開幕，儘管朝鮮受到國際制裁，這場商品展仍有來自中國、俄羅斯、巴基斯坦、波蘭等國家和地區的四百五十多家公司參與，成為朝鮮歷來最大規模的國際商品展。外國參展商以中國佔多數。



朝中社報道，第二十二屆平壤春季國際商品展周一在平壤三大革命展示館開幕，商展將持續至周五。內閣副總理李龍男、對外經濟相金英才、平壤市人民委員會副委員長金哲勳、經濟貿易部門幹部、各國和地區參展商、駐朝鮮外國使館官員參加開幕儀式。商展有來自朝鮮、中國、俄羅斯、巴基斯坦、波蘭等國家和地區的四百五十多家公司參展，涵蓋金屬、電子、機械、建材、運輸、衞生、輕工業和食品日用品工業等領域應用先進科學技術生產的產品。



據星島日報報道，從官媒發布和國際參加者在社交媒體分享的照片可見，展出商品包括營養補充劑、平板電視、手提包、冷暖空調機、服裝、廚房用具、朝鮮品牌的運動型多用途車（SUV）等產品。到場的英國駐朝鮮大使克魯克斯在Twitter分享見聞，寫道：“參展商來自各行各業，有朝鮮國內產品也有進口貨。”他說，大部分外國參展商來自中國。總部設在美國的《朝鮮新聞》（NK News）分析稱，根據朝鮮當局自二〇〇七年至今發布的參展商數目，今年是歷來最大規模的一次國際商品展。去年春季的展覽據報只有二百六十家公司參展，而今年單是來自中國的公司就有二百一十六家。



《朝鮮新聞》總編輯霍瑟姆說：“這些數字與我們近日看到的情況吻合，顯示中國真的有興趣推動朝鮮商機，儘管在目前的制裁制度下技術上能做的事並不多。”

