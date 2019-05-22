新華社評蔡英文：孤獨政客的“權利黃昏”感言

中評社北京5月22日電／台灣當局領導人蔡英文在權力倒計時一年之際“分享感想”，以“三年有成”為自己塗脂抹粉。但人們看到的卻是她執政三年島內亂像頻仍、民憤四起，不斷挑釁大陸、煽動兩岸對立、鼓噪“台獨”迷思。民意直直下落的蔡英文愈詭辯妄言，愈暴露內心虛弱，一句“執政者必須忍受孤獨”，道出了這個孤獨政客在“權力黃昏”之際的心聲。



蔡英文費盡心機找出“產業升級”“非核家園”“年金改革”“國防自主”等十個關鍵詞粉飾“政績”，可是看看台灣媒體的報道，聽聽台灣百姓的呼聲，這個弄權者的“自我人設”就瞬間坍塌。三年來，蔡英文確實如她所言“做了不少事”，其所謂“有成”都有哪些表現呢？數據顯示，她上台以來台灣經濟增長率呈明顯下降趨勢，今年預計還將繼續走低；粗糙強推“非核家園”政策，卻拿不出合理替代方案，造成能源更趨緊張、污染之憂加劇；年金改革、同性婚姻等政策引發爭議不斷，嚴重撕裂社會；鼓吹“國防自主”“潛艦國造”，卻醜聞頻出，虛擲耗費納稅人血汗錢；破壞兩岸關係，限縮兩岸交流，導致觀光業、農漁業等諸多行業的百姓收入銳減……有台灣學者一語中的：蔡英文執政三年來透支台灣的生命力，把台灣帶向死胡同。



面對民怨四起，蔡英文非但不反省檢討，還將各界的批評說成是“謾罵”，自詡“不炒短線，認真做長遠規劃”。蔡英文指控反對者“唱衰台灣”，但明眼人都看得明明白白，真正“做衰台灣”的就是她本人。而她所謂的“長遠規劃”，根本就是以犧牲廣大台灣百姓利益福祉為代價。如此背棄民意的獨斷專權者口若懸河地自我美化，殊不知再美麗的辭藻都不過是權力欲望的“遮羞布”罷了。蔡英文確實要付出“很大的政治代價”，這個代價就是被民意無情拋棄。



蔡英文的內心獨白，將一個權力搖搖欲墜的當政者內心的惶恐、掙扎表現得淋漓盡致。“枯藤老樹昏鴉”，“夕陽西下，斷腸人在天涯”，如此下場，完全是蔡英文自己造成的。陷入窮途之際，蔡英文只能繼續拉高攻擊大陸的聲量，以煽動兩岸對抗來擁抱“台獨”基本盤取暖，騙取選舉利益，其赤裸裸的“台獨”叫囂已近乎瘋狂。而這樣一個麻煩製造者、危機製造者卻還自我標榜要“為台灣人民的安全和幸福奮鬥到底”，寡廉鮮恥不知伊於胡底。



蔡英文把自己形塑成為把台灣帶向未來而“承受壓力”“忍受孤獨”的領導者，還炮製所謂“政策三年有成才能開花結果”的邏輯，但拙劣的政治化妝術已經騙不了人。台灣民眾忍受了1000多個日夜，等來的是權力的傲慢、私欲的膨脹和機會的流失。去日苦多，蔡英文在其任期的最後這點“垃圾時間”里，最好還是謹言慎行吧。



來源：21財經APP