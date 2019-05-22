美媒：華府對華為制裁已開始刺痛美國供應商

中評社香港5月22日電／“美國的90天臨時執照對我們沒有多大意義，我們已經做好了準備。”針對美方延遲90天實施出口管制禁令的做法，華為創始人任正非21日接受採訪時回應道。他還表示，美國政客的做法低估了華為的力量，華為的5G技術絕對不會受影響。20日，美國商務部決定對華為的出口禁令提供90天的“臨時有限豁免”，以減輕對華為現有客戶的影響。一心扼殺華為的美當局是在“發善心”嗎？



環球時報報道，有分析認為，美方此舉不過是試圖避免給自身造成太大損失。儘管美國科技實力出眾，但它沒有壟斷技術的能力，尤其是在產業鏈錯綜交織的形勢下，對華為的禁令絕對是一把雙刃劍。20日，美國科技股再次大跌，信息技術行業發出警告，針對華為的禁令將使美國企業在未來5年損失563億美元的出口銷售，危及7.4萬個工作崗位。一些美國企業更擔憂，特朗普政府這種任性舉動或迫使中國發展出更獨立的供應鏈，遠離美國供應商。華盛頓不擇手段打壓競爭對手的做法在國際社會也越來越不得人心。“美國圍困華為的舉措是嚴重誤判”，英國《金融時報》21日的社評說。



20日，美國三大股指再次下跌。受美國對華為的出口管制禁令影響，科技股雲集的納斯達克指數下跌近1.5%，跌幅最大。其中，谷歌母公司股價下跌2.0%，蘋果大跌3.1%，向華為供應芯片的高通公司股價大跌6%。美國哥倫比亞廣播公司稱，特朗普政府對華為的制裁已經開始刺痛美國供應商。如果銷售下降，美國科技公司可能會裁員。



“美國科技公司將受到華為禁令的打擊”，美國雅虎網站的文章稱，特朗普對華為實施嚴厲制裁，可能對這家中國科技巨頭供應鏈內的許多美國公司造成打擊，美國公司去年向華為出售了大約110億美元的零部件。分析師羅傑·凱表示，禁令可能會加快華為和其他中國公司開發自己的微處理器及其他零部件的步伐，“短期而言，這將對美國和中國公司不可避免地帶來負面影響。更長期的影響是，華為和其他中國公司更加遠離美國供應商”。



路透社報道稱，20日，一份關於對華為嚴格實施出口管制對科技公司潛在影響的報告顯示，美國企業未來5年的出口銷售可能損失高達563億美元。來自美國信息技術與創新基金會的這份報告稱，這會對多達7.4萬個工作崗位構成威脅。美國半導體行業協會總裁約翰·諾弗爾表示，希望政府能進一步放寬對華為的限制，既推進美國的安全目標，又不會削弱美國在該行業的競爭能力。



“特朗普政府對華為的攻擊是一個嚴重錯誤”，美國彭博社21日將特朗普政府打壓華為的做法形容為與中國就貿易和國家安全問題爭鬥中發射的“核導彈”——既不相稱，也極不明智。文章稱，首先它將帶來附帶損害，包括華為美國供應商在內的公司可能會失去生意。另外，美國此舉只會刺激中國加倍努力在國內開發先進技術。文章認為，美國赤裸裸地對華為下手，會讓中國更強硬。



英國《金融時報》21日報道稱，華為歐洲業務副總裁沃特金斯表示，華為在貿易戰中“被夾在中間”，但公司此前一直在準備應對最壞的情況。華為一直在開發自己的操作系統，該系統已在中國一些地方進行試驗，“能夠迅速啟用”。英國《衛報》稱，爭端的根本原因是美國擔心失去其全球領先地位。谷歌的損失似乎不那麼明顯，它已被排除在中國消費市場之外。但從中長期來看，這一決定將對其造成極大損害，谷歌在表明它是不可信的。在美國政府的壓力下，谷歌會切斷安卓手機的部分功能應用，什麼樣的企業願意依賴這樣的合作夥伴？