任正非答媒體42問　全文實錄

中評社香港5月22日電／5月21日，華為創始人兼CEO任正非先生，在中國深圳的華為總部接受了多家媒體的圓桌採訪，並透露了更多他對於美國打擊華為一事的看法。環球網報道︳以及華為將如何應對。



以下為實錄全文：



1.中央電視台：首先，我是一個做直播的記者，您是軍人出身，嚴把時間關，我也是嚴把時間關。時間過得真快，四個月前同樣是這個地方，我們做過一次訪問，那時我採訪您的時候，大家普遍認為華為已經進入了一個低點，大家異常關注，才有了您面對一系列國內外記者的採訪。沒想到四個月之後，華為今天面對的局勢比四個月前更加複雜，甚至更艱難。剛才有記者同行拿出“爛飛機”的照片，同樣我也拿到了，這張照片您也非常喜愛，是傷痕累累的照片。



任正非：我是在“悟空問答”網站上看到這張照片，覺得很像我們公司的情況，發給大家。運營商BG認為自己就是這架飛機，他們就自己拿來廣播了。後來梳理下來發現，運營商BG反而還沒有大的問題，因為有十幾年的準備充分。我們現在的情況就是一邊飛一邊修飛機，爭取能夠飛回來。



記者：這架飛機之所以能夠飛回來，是因為要害部位沒有受到傷害，例如油箱、發動機，只是機翼非要害部位受到了傷害。有沒有可能飛的時候要害部位受到攻擊，那怎麼飛回來？



任正非：我講兩個故事，二戰時的德國和日本。德國因為不投降，最後被炸得片瓦未存，除了雅爾塔會議留下準備開會，其餘地方全被炸成平地。日本也受到了強烈轟炸，如果不投降，美軍也要全部炸平，最終日本採取了妥協的方法，保留天皇，日本投降，沒有被完全摧毀，但是大量的工業基礎被摧毀了。當時有一個著名的口號“什麼都沒有了，只要人還在，就可以重整雄風”，沒多少年德國就振興了，所有房子都修復得跟過去一樣。日本的經濟也快速恢復，得益於他們的人才、得益於他們的教育、得益於他們的基礎，這點是最主要的。所有一切失去了、不能失去的是“人”，人的素質、人的技能、人的信心很重要。



記者：美國時間的昨天，發了一個對華為90天的延遲禁令期，換句話說華為有了90天的臨時執照，您怎麼看？90天可以做什麼？如果新聞是真的，90天如果取消怎麼看待這個反覆？



任正非：首先，90天對我們沒有多大意義，我們已經準備好了。我們最重要的還是把自己能做的事情做好，美國政府做的事不是我們能左右的。借此機會要講一下，我們還是要非常感謝美國公司的，三十年來美國公司伴隨著我們公司成長，做了很多貢獻，教明白了我們怎麼走路。大家知道，華為絕大部分的顧問公司都是美國公司，典型的有IBM、埃森哲等，有幾十家。



第二，美國大量的零部件、器件廠家這麼多年來給了我們很大支持。特別是在最近的危機時刻，體現了美國企業的正義與良心。前天晚上，徐直軍半夜兩三點打電話給我，報告了美國供應商努力備貨的情況，我流淚了，感到“得道多助、失道寡助”，今天，美國的企業還在和美國政府溝通審批這個事情。



我們被列入實體清單，美國公司賣產品給華為都必須要拿去批准。美國是法制國家，美國企業不能不遵守法律，實體經濟要遵守法律。媒體也不要老罵美國企業，大家多為美國企業說話，要罵就罵美國政客。我覺得有時候不分青紅皂白，一竿子打過去打的都是矮的人，其實高的人打不著。媒體應該要理解，美國企業和我們是共命運的，我們都是市場經濟的主體。



美國政客做這個工作可能低估了我們的力量。我就不多說了，因為何庭波的員工信說得很清楚，國外、國內的主流媒體都刊登了。剛才說到爛飛機，我們有一些邊緣產品沒有“備胎”，這些產品本來遲早就要淘汰的，這些有影響。但在最先進的領域不會有多少影響，至少5G不會影響，不僅不影響，別人兩三年也不會追上我們的。



2、《人民日報》：我想問一個關於芯片的問題。我注意到您在18日接受日本媒體採訪時表示“華為不需要美國芯片，華為沒問題”。華為公司致員工的一封信被刷屏，信中說公司是有底氣、有準備的。請問華為的底氣從何而來，做了哪些準備？



任正非：第一，我們永遠需要美國芯片。美國公司現在履行責任去華盛頓申請審批，如果審批通過，我們還是要購買它，或者賣給它（不光買也要賣，使它更先進）。因此，我們不會排斥美國，狹隘地自我成長，還是要共同成長。如果真出現供應不上的情況，我們沒有困難。因為所有的高端芯片我們都可以自己製造。在和平時期，我們從來都是“1＋1”政策，一半買美國公司的芯片，一半用自己的芯片。儘管自己芯片的成本低得多的多，我還是高價買美國的芯片，因為我們不能孤立於世界，應該融入世界。我們和美國公司之間的友好是幾十年形成的，不是一張紙就可以摧毀的。我們將來還是要大規模買美國器件的，只要它能爭取到華盛頓的批准。現在時間很匆忙，一時半會估計批不准，緩衝一下是可以的。他們能獲得批准的話，我們還是會保持跟美國公司的正常貿易，要共同建設人類信息社會，而不是孤家寡人來建設信息社會。



日本媒體整理稿子時有一點偏激，我們能做和美國一樣的芯片，不等於說我們就不買了。

