蔡政府處分?郁慕明：被關也是人生難得機遇

新黨主席郁慕明召開記者會說明參訪目的。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月22日電（記者 張嘉文）新黨主席郁慕明將率團參訪大陸，對於蔡英文政府是否會採取行動限制，郁今天表示，他沒有要去簽任何協議，因為簽了也是白簽，這次是去做服務工作，也都是公開的，所以他不知道有何違法事情，值得蔡政府大動干戈來處分，就像之前蔡政府暗示說可能解散新黨，甚至關他五年，他覺得活到八十歲能被關也是人生難得機遇，甚至關他五天也好，這樣後遺症，都是蔡政府要去承擔的。



郁慕明將於24日率團訪問大陸，展開為期一週的“台灣各界人士廣上南北行”，參訪廣州、上海、南京、北京多地。此次全團總計六十八名，包括因被限制出境無法實際隨團的三位新黨青年軍王炳忠、林明正和侯漢廷，全團成員涵蓋各黨派、企業界、學校教授等。



郁慕明今天召開記者會說明參訪目的，會中有媒體詢問，這次高調宣示要去大陸參訪，會不會擔心蔡政府採取動作反制？



郁慕明表示，民進黨強調台灣是民主社會，假設連這樣的行程都會被限制，只是明白告訴大家，台灣不是個民主社會，而他也沒有高調，他是按照民主社會裡面運作的法則來處理，他光明正大，又不做違法事情，今天是要去民間交流，為在大陸的台灣鄉親做服務項目。



而他說清楚要做什麼服務項目，就是讓蔡政府了解，他沒有要去簽任何協議，因沒有授權，簽了也是白簽，所以是去做服務工作，去告訴大陸方面，台灣同胞希望兩岸之間能如何和平相處，大陸方面有何具體的表達，兩岸間和平相處會帶來什麼好處，這沒有傷害到任何人，也跟“國安”無關。