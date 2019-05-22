貿戰升級　需分散投資減風險

周奐彤（左一）稱，留意到近期有部分經濟指標已呈現弱勢，建議投資者加強分散投資和鞏固防衛性。中為湯志恒。 中評社香港5月22日電／摩根調查：港投資者信心上月勁彈。



香港文匯報報道，港股踏入五窮月，勢必影響本港投資者信心。摩根資產管理昨公佈投資者信心指數調查結果，發現香港投資者信心由去年第四季下跌至10年來低位後，在上月已大幅回升至114點，與2017年平均水平相若，不過有分析師提醒，現時宏觀經濟不穩，建議在投資組合中加強分散投資和鞏固防衛性。



摩根資產管理在4月初，以電話訪問500名有至少5年持續投資經驗、流動資產超過20萬元的投資者，發現投資者信心自去年第4季跌至88點的10年最低水平後，上月大幅回升至114點，而且所有分類指數均比去年11月時明顯轉佳。其中用作衡量投資者對恒指信心的“恒生指數”分類指數升幅最大，由86點跳升至126點，超越100點的中性水平。整體而言，有41%的受訪投資者相信港股有望在未來6個月突破3萬點，較去年10月調查中無受訪者相信未來6個月可以突破3萬點，情況大逆轉。



投資者對回報預期較進取



調查亦發現，本港投資者對回報的預期較為進取，展望混合投資股票、債券及現金的年回報率平均達到7.7%。摩根資產管理零售分銷業務副總裁湯志恒昨表示，自去年第4季市場拋售潮拖累投資氣氛後，投資者情緒今年大幅扭轉，而股票估值理想及主要央行採取有利於增長的政策取態，皆令本港投資者在今年首季對前景更感樂觀和信心更強。



經濟放緩 市場波動將持續



雖然本港投資者信心上月大幅反彈，不過中美貿易爭拗在本月再起波瀾，港股表現近日更見反覆。摩根資產管理環球市場策略師周奐彤昨表示，留意到近期有部分經濟指標已呈現弱勢，意味未來的增長步伐可能踉蹌不穩，經濟增速亦有機會出現放緩，料中美雙方未達成確切協議前，市場波動性將持續，建議投資者加強分散投資和鞏固防衛性，如加入更多美國政府債券、或高息股票等產生收益資產。



中美重返談判 後市未太淡



問到本月港股回落預期會否影響投資者信心，湯志恒則認為，中美雙方最近重返談判桌，預期發展較正面，然而雙方關係反覆亦有機會影響投資者信心。他又指，未至於太過看淡股市，但強調不能忽略風險因素，例如中美貿易糾紛、美息走勢，以及內地有沒有繼續推出支持經濟政策等。



另外，調查亦涵蓋受訪者對退休籌劃和預期，其中有63%的受訪者表示有信心自己能夠實現退休目標，調查亦發現投資者的退休信心與其投資參與度息息相關，其中現時已每月為退休儲蓄的受訪者有75%對實現退休目標有信心，比每年僅儲蓄兩次者只有50%對實現退休目標有信心為高。