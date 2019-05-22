三大電訊商明年正式推服務

中評社香港5月22日電／港府去年已透過行政分配部分5G頻譜予市場上3個電訊營運商，包括香港電訊、中移動香港及數碼通，各大電訊商都正為5G 網絡積極進行各種測試，都計劃明年推出服務。今年下半年，港府將展開被視為“黃金頻段”的3.3、3.5及4.9吉赫頻譜拍賣，於明年4月或以前啟用，勢必成為各電訊商的目標。



香港文匯報報道，雖然去年和記電訊旗下的3香港宣佈，因成本及效益原因放棄申請26GHz及28GHz 5G頻譜，但並不等於放棄發展5G市場。公司早於去年11月公開表示測試過3.5GHz 及 28GHz 的 5G 頻譜，更在戶外示範現場直播。而用 3.5GHz 作戶外直播亦起了 5G 應用的示範作用。集團指出，比起 28GHz，3.5GHz 中頻頻段覆蓋的優勢明顯；採用 Massive MIMO 技術後，3.5GHz 頻段的覆蓋更可媲美 LTE 1800 採用的頻段。



全面覆蓋需2至3年



數碼通於今年3月展示了同步使用雙頻段的5G網絡實時測試，同時還展示5G應用，如教學用擴增實境（AR）沙箱、以混合實境（MR）規劃未來城市、簽名機械臂，以及跟機械人玩即時猜拳遊戲和機械車比拚。數碼通科技總裁鄒金根當時表示，估計明年可正式推出5G服務，若要全面覆蓋則需2至3年時間。數碼通總裁葉安娜則期望政府能釋出更多頻譜，幫助香港智慧城市發展。



中移動香港自去年3月取得5G測試許可證後，便成立了5G實驗室。上周進行5G通話測試外，亦透過通訊事務管理局辦公室寬頻表現測試即場檢視5G網速，當中下載速度平均超逾800Mbps，網絡時延低於10ms。中移動香港指，有信心明年投得3.5吉赫“黃金頻譜”，希望成為首間推出5G服務的供應商。現階段正改建基站及準備鋪設網絡，待明年4月5G頻譜正式啟用後，再作大規模商用測試，期望盡快將服務推出市面。



另外，政府亦推出多項促進5G發展措施，包括落實鄉郊寬頻資助計劃，估計將有約235條偏遠鄉村、11萬名村民受惠；當局亦於今年3月推出先導計劃，主動開放政府場所，供營辦商安裝無線電基站，在食環署、康文署、政府產業署支持下，已有逾千個場所在名單之上。