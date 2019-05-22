美載人登陸火星：2033年“不可能”

中評社北京5月22日電／美國總統特朗普曾於2017年簽署白宮1號太空政策指令，重啟登月計劃，要求美國國家航空航天局（NASA）準備將宇航員送上月球，“隨後將人類送往火星和其他目的地。”特朗普強調，重返月球是登陸火星的前奏。



據物理學家組織網5月18日報道，前不久，NASA將美國載人登陸月球和火星的時間修改為2024年和2033年。但專家和業內人士表示，美國“非常不可能”在2033年實現載人登陸火星。這是一項艱巨的任務，艱難程度不亞於美國在上世紀60年代進行的“阿波羅項目”，美國有可能在2039年甚至2060年左右才能實現載人登陸火星。



預算或政治問題



NASA局長吉姆·布裡登斯廷4月初曾宣稱，希望在2033年將宇航員送上火星。



NASA此前曾專門委托美國科技領域權威智庫——科技政策研究所（STPI）就美國2033年載人登陸火星開展研究，最終形成《2033年載人火星探測任務評估報告》並提交美國國會參考。



該報告認為，按照NASA制定的任務路線圖——先依靠太空發射系統（SLS）運載火箭和“獵戶座”飛船建立月球軌道空間站（Gateway），再通過深空轉運飛船將宇航員由月球空間送往火星——即使沒有經費限制，也無法在2033年開展載人火星探測任務。



無獨有偶，對於NASA這一雄心勃勃的計劃，NASA所屬約翰遜航天中心未來太空栖息地開發實驗室的負責人羅伯特·霍華德也表示悲觀。



他說，美國載人登陸火星面臨的最大障礙並非技術或科學上的，而更多的是預算和政治意願問題。

