全球溫度升4℃　港四成居住地水浸

美國“氣候中心”二○一五年研究：香港在全球暖化幅度上升4℃（上圖）與2℃時被淹沒土地的對比 網絡圖片 中評社香港5月22日電／據BBC及《每日電訊報》報道：美國氣候研究組織“氣候中心”曾在2015年發表研究報告，當中提到在全球氣溫上升4℃的情況下，香港海平面上升將成為重災區，四成的人口居住點受到影響。



研究顯示，在全球氣溫上升4℃情況下，香港海水水位將升9.4米，維港兩岸填海地全受影響，46%人口居住地點受影響。氣溫只增2℃，機場、迪士尼樂園及米埔一帶也會被淹沒，仍有31%人口受影響。



另外，中國本月13日公開發布2018年《中國海平面公報》，顯示在1980至2018年，中國沿海海平面每年上升3.3毫米，近7年海平面均處於近40年來的高位。



這份報告由中國自然資源部海洋預警監測司發布，報告還指出，2018年中國沿海海平面較常年（1993－2011年）高48毫米，比2017年略低，為1980年以來第六高。長期以往將直接造成灘塗損失、低地淹沒和生態環境破壞，並導致風暴潮、濱海城市洪澇、鹹潮、海岸侵蝕和海水入侵等災害加重。報告呼籲加強科學調查監測和評估，加強生態保護與修復。（來源：大公報）