陳致中：蔡開拓票源有局限　綠支持者焦慮

凱達格蘭基金會執行長陳致中。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月22日電（記者 黃筱筠）“新台灣國策智庫”上午舉行“蔡英文就職三周年與“內閣”部會首長施政滿意度總體檢”民調發佈記者會。高雄市議員、凱達格蘭基金會執行長陳致中指出，從民調欣賞度來看，蔡英文開拓票源有局限性。他話鋒一轉說，民進黨下午要舉行中執會討論初選，民進黨支持者有很大焦慮，不管是支持哪一方，除了初選規則，公平正義程序也非常關鍵。



陳致中是陳水扁兒子。他說，初選規則涉及民進黨創黨的理念，初選不只是初選，還是政治問題，代價可能會是民進黨無法估計的代價，可能整個台灣要承擔結果。



“新台灣國策智庫”上午舉行“蔡英文就職三周年與“內閣”部會首長施政滿意度總體檢”民調發佈記者會。記者會由凱達格蘭基金會執行長陳致中主持，“新台灣國策智庫”執行委員、趨勢民調公司總經理吳世昌報告及分析民調結果，並邀請前“行政院”研考會主委林嘉誠、台灣師範大學公民教育與活動領導學系副教授曾冠球、成功大學政治學系副教授蒙志成擔任評論。



智庫民調有一項是“民眾對於2020“總統”擬參選人的欣賞度”，賴清德以36.3%居冠、蔡英文則以33.0%列第二、無黨籍台北市長柯文哲是32.4%、高雄市長韓國瑜第四為28.8%、鴻海董事長郭台銘第五為26.7%、前新北市長朱立倫24.6%、國民黨不分區“立委”王金平14.7%。