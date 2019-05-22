新華社：美攪局國際貿易　很不靠譜！

中評社香港5月22日電／新華社今天發表評論，題為“美攪局國際貿易，很不靠譜！”，全文如下。



一年多來，美當局頻頻攪局國際貿易，讓人眼花繚亂：無端挑起對華貿易爭端；在中美經貿磋商過程中，突然撕毀已經達成的共識，宣布加征關稅，極限施壓；以“國家安全”為幌子，突然發布針對中國華為等公司的限制交易令，濫用出口管制措施……



誰都看得出，美方這一系列看似毫無章法的招數其實有著明確的指向：實現所謂“美國優先”。為達到這個目的，他們不惜把國際貿易秩序攪亂，給復甦脆弱的全球經濟增加危險的不確定性，以犧牲別國發展為代價增加博弈籌碼。



美攪局國際貿易的作法就是赤裸裸的強權邏輯：什麼時候開始“做生意”由我定；坐莊的人永遠得是我，只能我贏；一旦不合我意，規則推倒重來。總之，美國當局要的就是“什麼都由我說了算，什麼都按我說的辦”。



在全球化趨勢越來越明顯的今天，霸權主義和強權政治不得人心，貿易保護主義沒有前途。全球大多數國家選擇順應全球化潮流，願秉持多元、包容、平等、互信理念，積極參與構建更加公正合理的新型國際秩序和完善國際貿易體系。這是當今世界的主流。



逆歷史潮流而動，揮舞“關稅大棒”，四面出擊，不斷攪局國際貿易，自認為可以出奇制勝，結果卻為禍世界經濟。這已經為世界經濟投下了陰影，連美國的傳統盟友也紛紛表達憂慮和不滿。美國這種不靠譜的作法也傷及本國人民：挑起對華貿易爭端，一些美國農業大州已“傷不起”；肆意升級關稅戰，加大美國通脹壓力；針對華為等公司的限制交易令，首當其衝受損的很可能是美國企業和消費者……



在中美貿易問題上，中國始終言必信，行必果，針對美方的霸凌行徑，做出有效務實的自衛反擊，政策工具有很多儲備。



在外部環境不確定性增強之時，增強自身定力，專注做好自己，是中國秉持的原則。按照自己的章法，堅持走自己的道路，更是中國實現從站起來、富起來到強起來歷史性飛躍的重要法寶。從大風大浪中發展起來、有廣大群眾作為後盾、從來都不怕打“持久戰”……任何艱難險阻都無法阻擋中國人民堅定向前的步伐，更別說一些自作聰明的花招伎倆。



美攪局國際貿易，很不負責，很不靠譜！也必將自食其果！