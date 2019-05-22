郁慕明：蔡英文倒行逆施戰鬥夥伴都不滿

新黨主席郁慕明。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月22日電（記者 張嘉文）對於蔡英文執政三周年，新黨主席郁慕明今天表示，蔡這三年來所作所為，連她的戰鬥夥伴、前“行政院長”賴清德都不滿意，選擇背道而馳和她要競爭黨內初選，那假設大家都不滿意，就要做該做的事，對蔡民調的下滑是民意的反應，選票是人民手上最有力的武器，亂局中的定力就是集中力量讓政黨輪替。



郁慕明將於24日率團訪問大陸，展開為期一週的“台灣各界人士廣上南北行”，參訪廣州、上海、南京、北京多地。此次全團總計68名，包括因被限制出境無法實際隨團的三位新黨青年軍王炳忠、林明正和侯漢廷，全團成員涵蓋各黨派、企業界、學校教授和學生等。



郁慕明今天召開記者會說明參訪目的，會中有媒體詢問對於蔡英文執政三周年的兩岸表現評價？



郁慕明說，蔡英文這三年來做了什麼？就是不斷去清算國民黨，然後把過去說得如何不堪，現在種種作為跟政策就像當年警總模式，甚至比當年更嚴苛，當年會戒嚴是因兩岸在戰爭狀態，但現在沒有，對方都是善意表達，包括有惠台31條措施等等，這種狀況下，蔡卻用“國安”名義來處理兩岸關係。



郁慕明批評，蔡英文這三年來是倒行逆施，其所作所為連賴清德都不滿意，連戰鬥夥伴都背道而馳要和她競選，而亂局中我們應有的定力，就是表達態度，假設大家不滿意，就要做該做的事，就像蔡民調的下滑是民意的反應。



郁慕明說，明年一月馬上要選舉，人民手上最有力的武器是這張選票，而亂局中應有的定力是集中力量，集中選票就可以讓政黨輪替，民主國家用選舉來政黨輪替，這是應該有的定力，也是我們該做的事。