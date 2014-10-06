綠中執委提案搶先看　6/10-14民調

民進黨中央黨部。（中評社 資料照） 中評社台北5月22日電（記者 黃筱筠）民進黨下午中執會將討論初選相關事宜，現已有相關提案率先流出，提案內容為對比民調對手為中國國民黨高雄市長韓國瑜、無黨籍台北市長柯文哲三人對比；手機與市話民調各佔一半；民調時間為6月10日至14日。預料中執委中除了力挺賴清德的“立委”林俊憲以外，中執委都將連署。



以下為相關提案：



案由：提請中執會議決，民進黨2020年第十五任“總統”提名初選民調採取三人對比，對手人選為國民黨韓國瑜及無黨籍柯文哲。



說明：



一、據“第一、二、三類公職候選人提名民調辦法”第七條，“總統”採用“對手對比式”民調，至於對手人選，若初選候選人無共識、主要對手政黨亦未正式提名、也無非本黨現任者，應由中執會決定之。由於目前初選雙方陣營對此並無共識，國民黨提名作業七月才會完成，中執會應討論決定初選民調對手人選，以利後續民調作業的執行。



二、本次“總統”提名，攸關本黨政權延續，因此黨內初選的對比對象，應模擬2020年大選最真實的狀況，才能產生勝選機率最高之候選人。綜觀目前情勢發展，並參酌媒體與各家機構之民調，2020年“總統”大選幾已確定將成三足鼎立局面。



三、國民黨主要參選人中，以韓國瑜市長的民調最高；無黨籍柯文哲市長參選動作頻頻，且民調支持度與主要政黨候選人旗鼓相當，不應忽視。故建請中執會通過，初選民調以韓國瑜、柯文哲為對比對手人選，以產生最能勝選之提名人。



案由：本黨第一、二、三類公職候選人提名取決於民意調查，為因應台灣社會以手機取代市話之趨勢，避免本黨公職候選人提名無法反映真實民意，並解決民調辦法中，首長初選對比式民調無法決定對比人選之問題，建請修正本黨第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法。



說明：



一、明年“總統”選舉，本黨面臨嚴峻考驗，除國民黨候選人外，尚須面對台北市長柯文哲的強力挑戰。中執會面臨此等情勢，必須以2020勝選作為最高指導原則，考慮最貼近事實的選戰假定以及最能反映真實民意的初選方式，找出本黨最可能勝選的“總統”候選人。