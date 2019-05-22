全台各縣市旅外同鄉會挺蔡連任　蘇嘉全連署

全台各縣市旅外同鄉會發起支持蔡英文連任的連署力挺。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月22日電（記者 洪德諭）民進黨2020初選22日將召開中執會，蔡英文、前“行政院長”賴清德將決戰。在中執會開始前，全台各縣市旅外同鄉會發起支持蔡英文連任的連署力挺，呼籲“房子蓋一半，師傅不能換”，面對台灣內有家賊、外有強敵下，唯有蔡英文能帶領台灣團結繼續前進。“立法院長”蘇嘉全也參與連署。



由“國策顧問”也是世界彰化同鄉會總會長蔡天啟、“國策顧問”、雲林同鄉會總會長黃銘得共同發起各縣市旅外同鄉會發起支持小英連任2020“總統”連署，總共有超過65多位同鄉會成員參與連署，當中包括“立法院長”也是屏東同鄉總會長蘇嘉全、台北市議員也是台北市苗栗同鄉會議員張茂楠等人連署。



22日召開的記者會中，約有20名左右連署代表出席，包括蔡天啟、張茂楠等人，但蘇嘉全並未出席，會中則高喊“力挺小英，守護台灣”、“同鄉挺小英，改革不能停”、“小英連任台灣繼續向前走”，力挺小英連任。



蔡天啟表示，蔡英文這3年的改革經濟開放，台灣有目共睹，因此要全力支持2020蔡英文競選連任，“房子蓋一半，師傅不能換”台灣才有未來，台灣的主權才會安定。



張茂楠說，小英證明不是穿裙子的不能做“總統”，而是穿裙子也做得有聲有色，要給她機會繼續連任。