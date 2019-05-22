郭董桃園趴趴走？鄭文燦：代表重視桃園

鄭文燦回應郭董來桃園趴趴走，認為所有2020參選人都可以多來桃園，代表注重桃園。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園5月22日電（記者 黃文杰）爭取中國國民黨2020提名的鴻海集團董事長郭台銘21日花一整天在桃園“趴趴走”，忙著跟基層博感情，會不會影響民進黨在桃園的選票經營？民進黨桃園市長鄭文燦上午受訪表示，郭董跑基層，跟里長搏感情是好事，他希望所有的“總統”參選人都可以多來桃園，代表注重桃園。



郭台銘21日連跑中壢與桃園兩大都會區，直接與基層里長博感情，出面接待都是擁有“足夠選票實力”的里長伯，包括中壢里長聯誼會會長謝岩介、台灣村里長聯誼會總會長楊鑫坤等人，里長多半沒有特定政黨色彩，有搶綠盤的意味，不過民進黨鄭文燦在主政桃園四年多，也熟背全桃園大小里長的名字。



桃園市議會總質詢中午結束，鄭文燦接受媒體採訪，被問到郭董來桃園看法？尤其郭董還知道鄭文燦滿意度高，但選擇直接跟里長伯座談，民進黨會不會擔心桃園選情起變化？



鄭文燦表示，郭董跑基層，跟里長搏感情是好事，他希望所有的“總統”參選人都可以多來桃園，代表注重桃園，因為現在各黨都還沒有產生最後的人選，希望產生之後，不管民進黨、國民黨，都能夠注重桃園的發展。



另外，高雄市長韓國瑜提到，包括藍綠若內部，若繼續惡鬥，反而給無黨籍台北市長柯文哲佔了優勢，您覺得呢？



鄭文燦表示，韓國瑜與柯文哲之間，選票是有其流動關係，因為牽涉其競選策略，競選策略他不會做評論。