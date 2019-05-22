郭參選到處施惠疑賄選？韓：郭了解法律規範

韓國瑜接受媒體採訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月22日電（記者 蔣繼平）鴻海董事長郭台銘啟動中國國民黨初選競選動作後，最近勤走基層創造不少話題，到處施惠的做法攏絡不少民心。針對媒體關切是否會有賄選疑慮？高雄市長韓國瑜上午受訪表示，郭董有強大的幕僚，一定非常了解怎麼遵守法律規範。



郭台銘16日參訪財團法人牧心智能發展中心庇護工場，一口氣將店內50多顆地瓜麵包全買下，並認捐一輛有升降梯的交通車、一輛麵包車，加碼訂購3000盒中秋月餅，可說是牧心販售中秋月餅19年來最大筆訂單。



另外，郭台銘19日到雲林面對農民請求將來當“總統”要解決農產銷路，他也強調，不必等到當“總統”，解決台灣農產滯銷他已在做了，未來將比照當兵，要求旗下所有員工，什麼農產滯銷就吃什麼。因豪邁的做法郭受到不少基層歡迎。



目前國民黨內初選兩強韓國瑜跟郭台銘已經展開交鋒，媒體也趁機提問韓國瑜“對於郭台銘走訪基層到處撒幣的行為，會不會產生有賄選的疑慮？”韓國瑜聽了第一句話則說“我不曉得耶！”



韓國瑜表示，相信郭台銘董事長有他非常強大的幕僚，也了解到一些法令的規範，我想就是很自然，而且這幾天基層跑得非常勤，如何遵守法律規範，相信郭台銘董事長一定非常了解的。