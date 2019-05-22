內蒙古自治區科協副巡視員邱進寶接受審查調查

邱進寶（圖片來源於網絡） 中評社北京5月22日電／據內蒙古自治區紀委監委消息：內蒙古自治區科學技術協會副巡視員邱進寶涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。



邱進寶簡歷



1983年7月至1990年11月，巴彥淖爾盟臨河市曙光鄉幹部；



1990年11月至1993年2月，巴彥淖爾盟臨河市曙光鄉副鄉長；



1993年2月至1995年8月，巴彥淖爾盟臨河市曙光鄉黨委副書記；



1995年8月至1998年11月，巴彥淖爾盟臨河市曙光鄉黨委副書記、鄉長、書記；



1998年11月至2003年11月，巴彥淖爾盟杭錦後旗副旗長；



2003年11月至2004年8月，巴彥淖爾盟杭錦後旗委副書記；



2004年8月至2005年2月，巴彥淖爾市臨河區委副書記、代區長；



2005年2月至2008年5月，巴彥淖爾市臨河區委副書記、區長；



2008年5月至2011年9月，巴彥淖爾市烏拉特中旗委書記；



2011年9月至2013年12月，內蒙古河套灌區管理總局黨委書記、巴彥淖爾市河套水務集團公司董事長；



2013年12月至2017年10月，巴彥淖爾市副市長、內蒙古河套灌區管理總局局長；



2017年10月至2017年11月，內蒙古河套灌區管理總局局長；



2017年11月至今，內蒙古自治區科學技術協會副巡視員。（內蒙古自治區紀委監委）



來源：中央紀委國家監委網