集體鬧“走人”！奧多名內閣部長或將去職

中評社北京5月22日電／奧地利副總理海因茨－克里斯蒂安·施特拉赫的“利益交換”醜聞持續影響政壇：多家媒體報道，與施特拉赫同屬奧地利自由黨的內政部長赫伯特·基克爾可能遭解除職務。



奧地利自由黨方面威脅，一旦基克爾遭解職，這一黨派的多名內閣部長將集體“撂挑子”。



【有意辭部長？】



總理塞巴斯蒂安·庫爾茨的盟友、奧地利歐洲事務部長格諾特·布呂梅爾19日晚告訴奧地利廣播公司記者，他預期庫爾茨“將向總統建議解除基克爾的內政部長職務”。



布呂梅爾說，施特拉赫“利益交換”醜聞發生時，基克爾是奧地利自由黨黨首，由他監督醜聞調查不合適。



兩家德國媒體17日曝光視頻，顯示施特拉赫在2017年10月議會選舉前與自稱俄羅斯寡頭侄女的女子密會，許以利益、換取後者提供競選支持。施特拉赫18日辭去副總理和黨首職務，觸發奧地利政壇震蕩。



總理庫爾茨指認奧地利自由黨“玷污國家名聲”。總統亞歷山大·範德貝倫宣布，國民議會選舉可能提前至9月，以恢復公眾對公職人員的信任。



【內外不討好】



對基克爾解職傳言，交通部長、現任奧地利自由黨現任黨首諾貝特·霍費爾20日說：“如果內政部長遭解職，我方黨派所有部長將去職。”



他說，庫爾茨提議在基克爾去職的情況下讓執政聯盟堅持運行至議會選舉，他予以拒絕。



基克爾與霍費爾一同出席記者會，指認總理庫爾茨所屬的奧地利人民黨“沉迷於權力……只考慮自身利益，不顧後果”。



上一屆議會選舉中，奧地利自由黨得票率26%，排名第三，後續與得票最多的奧地利人民黨聯合組建內閣。



德新社解讀，一旦奧地利自由黨成員集體“撂挑子”，庫爾茨政府將“損兵折將”，涉及內政、交通、勞工、外交和國防部門。



庫爾茨同時承受來自在野黨的壓力。左翼的“現在黨”說有意在議會遞交對庫爾茨的不信任動議，認定醜聞視頻說明整個政府“失敗”。



【難查搗亂者】



庫爾茨先前承諾調查是誰偷拍施特拉赫那次密會。



庫爾茨20日接受德國《圖片報》採訪時說，他懷疑主使是2017年受雇於奧地利社會民主黨的競選顧問塔爾·西爾伯施泰因，後者擅長為黨派指點策略，但招數頗有爭議。



俄羅斯總統發言人德米特裡·佩斯科夫說，俄方不回應這段視頻，“因為它與俄羅斯聯邦、總統和政府都沒有關係”，不清楚視頻中女子的身份，“不知道她是不是俄羅斯人”。



（來源：新華網）