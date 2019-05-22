地方黨部主委連署挺蔡　鄭文燦：最高尊重

民進黨中執會下午開會，蔡賴之爭攤牌，五人協調小組的鄭文燦，上午在議會接受總質詢。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園5月22日電（記者 黃文杰）民進黨今天下午將召開中執會，討論2020“總統”初選事宜，由於蔡英文和前“行政院長”賴清德協調未果，今中執會的結果，各界都非常關注，身為五人協調小組的民進黨桃園市長鄭文燦下午還有其他市長行程，媒體臆測鄭可能選擇迴避或不去中執會？不過鄭文燦證實，會在表揚活動結束才過去，屆時還要看時間。



民進黨下午召開中執會，不過蔡賴陣營已經開始互嗆，賴上午發出聲明，強調若中執會更改初選辦法，將使民進黨走向淪喪，“本人之勝敗事小，本黨歷史評價、社會形象事大。”對此，蔡英文2020黨內初選發言人阮昭雄表示，“不應該站在個人利害加以否定扭曲！”。



正當“英德戰役”看不到停火跡象，中執會召開之前，鄭文燦照往常到議會接受總質詢，除了回答藍綠議員質詢，更多時間低頭看手機，留意最新動態，宛如暴風雨前的寧靜。



議會結束，鄭文燦接受媒體採訪，被問到民進黨有多達19個縣市地方黨部主委，公開連署挺蔡英文，包括桃園民進黨主委張火爐，您的看法？



鄭文燦表示，這屬於黨務問題，他沒有任何評論，這是地方黨部表達對於“總統”初選的看法，基本上，黨內是有充分的言論自由，他都是給予最高的尊重。



被問到下午中執會是否參加？中執會要表達什麼意見？例如手機民調看法？



鄭文燦說，因為今天中執會開會時，他正在出席“桃園之光”活動，表揚桃園的國中小學傑出團隊，要等到團隊表揚完，才會過去，我要看時間許不許可（表達意見）。