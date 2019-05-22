＂順瓜摸藤＂　廣州以“打傘”促掃黑

掃黑除惡（圖片來源於網絡） 中評社北京5月22日電／5月13日，廣州市紀委監委召開網絡新聞發布會，通報了廣州市紀委監委以中央掃黑除惡第8督導組反饋意見整改為引領，重拳出擊懲治涉黑涉惡腐敗，堅決打掉“保護傘”、徹底破除“關係網”的工作情況。廣州市紀委監委宣傳部部長、新聞發言人劉凡介紹，中央部署開展掃黑除惡專項鬥爭以來至2019年4月底，全市各級紀檢監察機關立案查處涉黑涉惡腐敗和“保護傘”238人，處分109人，移送司法機關處理82人，推動“打傘破網”取得新成效。



緊盯懲腐“打傘”難點、重點和痛點開展集中攻堅行動



據劉凡介紹，廣州市紀委監委突出打擊重點，瞄准“主攻地”，緊盯懲腐“打傘”難點、重點和痛點，開展集中攻堅行動，從破除重點案件打不透、重點行業鋪不開、重點地區落不實三個方面發力，在突破瓶頸上取得新進展。



對於破除重點案件打不透的問題，出台《廣州市紀檢監察機關懲治涉黑涉惡腐敗循線挖傘工作制度》，落實市、區紀委監委領導包案制度，截至今年4月底，全部涉黑和涉惡集團案件均落實領導包案“打傘”，挖出102宗涉黑涉惡案件背後的腐敗和“保護傘”，其中涉黑案件15宗，查處廳局級幹部2人，處級幹部19人。



對於破除重點行業鋪不開的問題，充分發揮派駐機構“探頭”作用，把“打傘”工作與重點行業監督以及巡察監督、派駐監督結合起來，緊盯群眾反映突出問題，從懲貪治腐入手鏟除“行霸”“市霸”，推動掃黑“打傘”向行業領域延伸。如在從化區運輸行業黑社會性質組織案中，紀檢監察機關從當地有關部門公職人員收受保護費入手，一舉清除以從化區交通執法局賴某飛為首的運輸行業非法壟斷毒瘤，並查處從化區原交通局局長鐘某陽等人充當“保護傘”問題。



對於破除重點地區落不實的問題，全市部署開展了市、區紀委監委領導掛點整治專項行動，重點督促相對滯後和任務較重的地區，對工作長期沒有起色的地區，落實市紀委監委領導掛點督辦，傳導壓力、提高質效。