美媒抨擊“麥卡錫”，罪名是保護比亞迪

《華盛頓郵報》報道截圖（圖片來源：環球網） 中評社北京5月22日電／凱文·麥卡錫，美國眾議院少數派領袖，特朗普的親密盟友，



有可能會成為美國政壇疑心中企的“新麥卡錫主義”的受害者。



美國《華盛頓郵報》21日報道說，在特朗普和美國國會兩黨眾多議員都在極力阻止北京進入美國市場的時候，凱文·麥卡錫卻為中國企業“提供保護”，通過幕後操作阻止了國會對這家中企拿到美國交通體系合同的限制。



這家中國企業叫比亞迪。



“儘管存在對國家安全的擔憂，共和黨領袖麥卡錫還是阻止了兩黨議員限制沒中國進入美國交通系統的努力”，從這篇報道的標題，就能讀出《華盛頓郵報》的立場，



從《華盛頓郵報》的立場，就能看出美國當下“猜疑中企”到了怎樣的地步。“影響國家安全”幾乎成了美國人打貿易戰的萬能借口。



比亞迪和麥卡錫這次是什麼情況呢？



《華盛頓郵報》說，首先，麥卡錫的選區（加州第23選區——環環注）有一家比亞迪汽車的工廠，比亞迪汽車是比亞迪集團的子公司。報道說，這家工廠2017年開業，麥卡錫作為議員出席了剪彩儀式。



《華盛頓郵報》說，眼下美國國會兩黨正為避免再次出現政府停擺的情況尋求妥協，同時，也在醞釀通過立法禁止中國政府支持的巴士或火車製造企業獲得美國聯邦公交系統的合約。麥卡錫在此背景下通過“幕後活動”，向兩黨議員施壓，要求他們删除了有可能阻止比亞迪汽車獲得合約的文本，這一保護中國企業的行為甚至讓麥卡錫所在的共和黨其他成員都感到沮喪，他們反覆警告說，讓中國人的企業進入美國基礎設施系統會給國家安全帶來風險。兩黨議員也在抱怨，美國納稅人上繳的錢不應該被用來支持那些有可能讓外國獲益的項目。



文章接下來採訪了一些反對麥卡錫的人，繼續抨擊他“保護中企”，還宣稱麥卡錫收了來自比亞迪高管的政治獻金。但同時也給了他回擊的機會。麥卡錫的發言人說，議員常年來都會支持自己選區的企業，但否認議員在國會山的行動與政治現金有任何關聯。“麥卡錫為能夠給自己的選民和社區創造就業感到自豪”，發言人說。