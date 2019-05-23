張茂楠：賴與台北淵源淺　北市基層較挺蔡

22日“全國”各縣市旅外同鄉會發起支持蔡英文連任的連署。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月23日電（記者 洪德諭）民進黨2020初選廝殺激烈。針對北市黨內選情，台北市議會民進黨團總召、市議員張茂楠接受中評社訪問時分析，蔡英文擔任“總統”一直在台北活動，前“行政院長”賴清德與台北的淵源比較淺，他認為北市民進黨基層挺蔡英文的比較多，面對初選，蔡英文也得運用北部的優勢取得大幅度的領先，來彌補南部比較草根性的民眾，確保在初選中脫穎而出。



張茂楠，現為台北市議員並身兼台北市議會民進黨團總召，也擔任台北市苗栗縣同鄉會理事長、台北市銀髮族協會理事長等職務。22日“全國”各縣市旅外同鄉會發起支持蔡英文連任的連署，對於蔡英文在台北市的狀況，張茂楠在接受中評社訪問時，提出上述看法。



張茂楠表示，執政對於蔡英文來說是雙面刃有褒有貶，不過蔡英文透過很多場合對她的政策做一番陳述與論述，得到更多的肯定，在台北市民有水平下，且網路搜尋一下就可以知道蔡英文做了什麼事情，因此他認為蔡英文已獲得越來越多理性的支持，此外蔡英文生於台北長於台北，“總統”一直在台北活動，與賴清德相比也比較有感。



張茂楠說，賴清德競選一直在進行理念行銷，行銷“台獨”意識的思想，雖然有固定的死忠派，不過再多的理念，還是需要實質的政績作支撐，加上他與台北市的淵源比較淺，如擔任“行政院長”，並沒有對台北市某個市政做挹注，因此台北市民對賴比較無感。



至於台北市是否會對初選產生關鍵影響，張茂楠認為，蔡英文得在北部取得大幅的領先，來彌補南部比較草根性的民眾，因為執政者比較不能講譁眾取寵、危言聳聽的話。如何爭取更多北市選民，張茂楠建議，應把政策講得更清楚，證明有落實她所提出的政策。

