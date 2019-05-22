朝中社：拜登褻瀆朝鮮最高尊嚴是嚴重挑釁

文章表示，前不久，民主黨總統候選人拜登，在競選場所肆無忌憚地放出悍然褻瀆朝鮮最高尊嚴的妄言。（圖片來源：網絡） 中評社北京5月22日電／朝中社21日刊發題為《連人類最起碼的品格都不具備的敗類徒勞的醜態》的文章，稱美國前副總統拜登褻瀆朝鮮最高尊嚴，是無可容忍的嚴重政治挑釁。



文章開頭就稱，愛管閑事的美國前副總統拜登狂妄自大、恣意妄為。



文章表示，前不久，民主黨總統候選人拜登，在競選場所肆無忌憚地放出悍然褻瀆朝鮮最高尊嚴的妄言。拜登的此番妄言別說出自政治家，是連人類最起碼的品格都不具備的敗類詭辯而已。



朝中社還回顧了拜登的“黑歷史”，稱其因對女性的低級言行和張口就來的污言穢語，在美國社會甚至民主黨內部都被千夫所指。文章還提到，拜登上大學時因抄襲他人文章被揭發而落榜，1988年總統選舉時還因模仿英國一名政治家發言，引發輿論嘩然而不得不退出競選。2011年4月時任總統奧巴馬講話時，拜登坐在觀眾席呼呼大睡被媒體嘲笑。此外，拜登還曾罵政治對手共和黨員是“呻吟掙扎的肥豬”。



朝中社表示，美國國內就拜登參選不斷出現“低智商蠢貨”的嘲笑和“不用寄予太大期待”的評論，並不是偶然的。連美國媒體也評論稱，拜登愛講話但不懂慎重用詞，諷刺他的嘴是“像神經病患者一樣隨便絮絮叨叨的嘴”。



朝中社說，儘管如此，據說拜登還自吹自擂，誇自己是最受歡迎的總統候選人，實在令人哭笑不得。這樣一個信口開河、瘋瘋癲癲的人搞政治，又能搞出什麼樣子，是不言而喻的。



朝中社表示，拜登放出膽敢褻瀆朝鮮最高尊嚴的妄言，是無可容忍的嚴重政治挑釁。



文章再次重申，凡是膽敢觸犯朝鮮的最高尊嚴，不論是誰，絕不容忍並清算到底。



文章最後還提醒，拜登應重新思考在過去兩次總統選舉中失敗的理由，並切記，即使說一句話也得區分對象慎重用詞，這才是一個總統候選人的基本品質。



（來源：環球網）